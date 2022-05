L’année dernière à Madrid, le grand public décou­vrait Carlos Alcaraz. Le jour de ses 18 ans, il affron­tait son idole, Rafael Nadal, qui ne le lui lais­sait d’ailleurs aucune chance (6–1, 6–2). Douze mois plus tard, les choses ont bien changé. Le jeune espa­gnol a conscience de faire partie des favoris. Il assume.

« J’ai beau­coup grandi en tant que joueur et en tant que personne. L’année dernière, je suis venu jouer ce tournoi pour vivre une nouvelle expé­rience et me mesurer aux meilleurs joueurs du monde, aujourd’hui, je me consi­dère comme l’un d’entre eux. Aujourd’hui, je suis numéro 9 mondial, j’ai beau­coup mûri, je vois les matchs d’une manière diffé­rente. Je pense que je peux gagner tous les matchs. Avant je voyais tout avec un peu plus d’in­cer­ti­tude, je me voyais plus petit dans tout », a assumé Carlos qui pour­rait retrouver Rafa en quarts de finale.