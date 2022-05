Lors de sa confé­rence de presse après sa victoire sur le Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz est resté dans sa ligne depuis le début de sa saison incroyable, c’est à dire l’humilité.

« Le meilleur du monde est toujours Novak. Le fait que j’ai gagné Barcelone et Madrid ne change rien à cela. Je suis le numéro 6 mondial, donc j’ai encore cinq joueurs devant moi et beau­coup de travail à faire. Je vais conti­nuer à travailler très dur pour arriver à Paris dans la meilleure forme possible. Je suis très excité à l’idée de bien faire là‐bas parce que c’est le premier Grand Chelem dans lequel j’ai atteint le troi­sième tour. Être consi­déré comme l’un des favoris ne me met pas la pres­sion, au contraire c’est une moti­va­tion pour démon­trer que je peux me battre pour le titre. La confiance que j’ai acquise cette semaine va beau­coup m’aider là‐bas. »