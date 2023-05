C’est LA statis­tique du jour suite au 150e match disputé par Carlos Alcaraz sur le circuit prin­cipal et sa quali­fi­ca­tion ce vendredi pour la finale du Masters 1000 de Madrid, le jour de ses 20 ans.

Le prodige espa­gnol, qui tentera de réaliser le doublé ce dimanche dans la capi­tale espa­gnole suite à son sacre de l’année précé­dente, a donc décroché une 117e victoire après 150 rencontres.

C’est quatre victoires de plus que John McEnroe (113) et déjà cinq de plus que Rafael Nadal (112) :

Vous avez dit impressionnant ?