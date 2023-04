Après avoir conservé sa couronne à Barcelone grâce notam­ment à une victoire en finale dimanche contre Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz se lance déjà dans la défense d’un autre titre, à Madrid (26 avril au 7 mai).

« Avec mon équipe, nous abor­dons toujours chaque tournoi en pensant que nous pouvons gagner, en essayant de donner le meilleur de nous‐mêmes. Ne pas gagner Madrid ne serait pas un échec pour moi, cela dépend du niveau que j’ai montré et des matchs. Tous les joueurs sont très bons, ils peuvent tous gagner le titre et ils peuvent me battre. Pour moi, l’échec dépend du niveau que j’ai montré et de ma façon de jouer », a expliqué le numéro 2 mondial en confé­rence de presse.