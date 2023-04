Interrogé sur sa pire défaite lors d’une inter­view réalisée pour le tournoi de Madrid, Carlos Alcaraz a choisi sans grande surprise celle contre Hugo Gaston lors de l’édi­tion 2021 du Masters 1000 de Paris‐Bercy.

Le jeune espa­gnol avait mené 5–0 dans le deuxième set avant de s’in­cliner 4–6, 5–7 face au Français poussé par un public pari­sien bouillant.

« Grâce à ce match, je sais ce que l’on ressent quand tout le monde est derrière vous. Je devais tirer les leçons de ce match, et c’est ce que j’ai fait », avait déclaré un an plus tard Carlos Alcaraz, devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire grâce à son sacre à l’US Open.

Un vrai déclic !