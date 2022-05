Battre son idole pour la première fois devant son public est un évène­ment loin d’être anodin. Carlos était donc logi­que­ment envahit par diverses émotions à l’issue du match. C’est ce qu’il a expliqué logi­que­ment en confé­rence de presse.

« Je ressens beau­coup d’émo­tion. Peu de joueurs peuvent dire qu’ils ont battu Rafael Nadal sur terre battue et je me sens chan­ceux d’être l’un d’entre eux. Je me sens super heureux. Je ne sais pas si c’est le meilleur jour de ma vie mais c’est l’un des meilleurs, c’est certain. Il y a des moments et des victoires qui ne s’ou­blient jamais, comme Tsitsipas à l’US Open. Celle d’au­jourd’hui, évidem­ment, je m’en souvien­drai toute ma vie »