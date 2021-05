Facile vain­queur d’Adrian Mannarino au premier tour ce lundi, complè­te­ment dépassé sur l’ocre, l’es­poir espa­gnol se donne donc le privi­lège d’aller défier son idole Rafael Nadal ce mercredi, le jour de ses 18 ans.

Ce sera donc forcé­ment un moment très spécial, un passage obligé aussi pour conti­nuer à progresser. On se souvient tous de la victoire de Federer face à Sampras à Wimbledon en 2001, succès qui fut fina­le­ment le vrai point de départ de la carrière du Suisse.

Sans parler de victoire, Carlos Alcaraz est déjà dans son match et prêt à savourer ce moment incroyable : « On dit toujours que c’est super spécial de devenir majeur, mais qu’y a‑t‐il de plus fou qu’aller défier la légende Rafael Nadal, le jour de ses 18 ans ? Ce cadeau je ne l’ou­blierai jamais. Les médias vont parler de moi et de Rafa, la nouvelle géné­ra­tion face à la légende. Je sais déjà que malgré cette pres­sion j’es­saierai de donner le meilleur de moi‐même, de jouer ce match à fond. Je sais aussi que je risque d’être très, très nerveux. Il faudra donc parvenir à trouver le calme, mais ce ne sera pas forcé­ment évident. »