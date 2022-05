Accueilli par des chants pour son 19e anni­ver­saire, Carlos Alcaraz a démarré la partie en trombe. Breaké d’en­trée, Cameron Norrie a donc mis du temps à rentrer dans le match. Le Britannique parve­nait quand même à refaire son retard (4–5) avant de perdre un peu les « pédales » sur son enga­ge­ment. Alcaraz bouclait la manche 6 jeux à 4, l’es­sen­tiel était acquis pour l’Espagnol.

Dans la seconde manche, les débats étaient plus serrés et le Britannique, beau­coup plus agressif, confir­mait qu’il est bien un joueur toutes surfaces en faisant des vrais choix tactiques. Il pous­sait dans ses retran­che­ments son adver­saire et l’obli­geait donc à jouer un tie‐break. Un tie‐break où, plus entre­pre­nant, il prenait le dessus (7–4) dans une Caja Magica médusée.

Dans l’ul­time manche, Carlos réagis­sait tout de suite (3–1) avant de batailler ferme pour rester aux commandes avec son break d’avance. Au final, le prodige espa­gnol s’en sortait de justesse sur une double faute de son adver­saire : 6–4, 6–7(4), 6–3, en 2h40.

Au prochain tour, il affron­tera donc Rafael Nadal pour un duel qui promet. Ce sera la troi­sième confron­ta­tion entre les deux hommes, la première avait eu lieu à Madrid la saison dernière et « Carlitos » n’avait pas pesé lourd (6–1, 6–2). Mais vu le début de saison d’Alcaraz et leur confron­ta­tion d’il y a un mois en demi‐finale d’Indian Wells, le match devrait être assez diffé­rent d’au­tant que Nadal n’a pas été très rassu­rant face à Goffin.