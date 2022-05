Carlos Alcaraz va affronter Novak Djokovic pour la première fois ce samedi à 16h, en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid. Si le numéro 1 mondial lui a collée « une raclée » à l’en­traî­ne­ment en début de semaine, il devra se méfier car le phéno­mène espa­gnol apprend vite. Très vite. Ce dernier s’est exprimé à propos de ce choc à venir après sa victoire contre Rafael Nadal.

« Il est l’un des meilleurs de l’his­toire, tout ce qu’il a accompli dans le tennis est incroyable. Il faut l’ad­mirer. J’ai déjà vécu des moments diffi­ciles, mais ce n’est pas la première fois que je vais jouer en demi‐finale d’un grand tournoi et devant beau­coup de monde. Je vais arriver comme aujourd’hui, je sais que je vais être nerveux, mais je vais essayer de gérer cela de la meilleure façon possible et d’évo­luer à un bon niveau. Je sais que j’aurai mes chances. L’entraînement de cette semaine m’a permis de savoir comment aborder le match. »