Après s’être tordu la cheville, Carlos Alcaraz s’est écroulé dans la deuxième manche contre Rafael Nadal. Lui et son idole prenaient alors tous les deux une pause toilettes, qui aura profité au plus jeune des deux. Le phéno­mène espa­gnol révèle ce qu’il s’est dit face avant le set décisif.

« Je me suis passé de l’eau sur le visage et je me suis dit : « Okay, Charlie, si tu n’aban­donnes pas, pense à jouer. Ne pense pas à ta cheville. Ne pense à rien d’autre. Bats‐toi jusqu’à la dernière balle parce que tu sais que tu es capable de le faire.« Ça m’a aidé à repartir de l’avant au troi­sième set et à jouer comme je l’ai fait : à un très haut niveau », a expliqué Carlito en confé­rence de presse.