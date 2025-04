On en sait pas beau­coup plus sur l’état physique de Carlos Alcaraz qui s’est blessé en finale à Barcelone. L’Espagnol est en attente des résul­tats des examens mais il semble prêt à souf­frir un peu car le tournoi de Madrid reste un évène­ment majeur de sa saison.

« Physiquement, je me sens bien. J’ai passé des examens, on verra bien les résul­tats. J’ai l’ha­bi­tude de jouer avec des douleurs, alors j’es­père pouvoir profiter plei­ne­ment de Madrid »

Carlos va entrer sûre­ment le plus tard possible, il aura donc l’oc­ca­sion de se tester sauf si sa bles­sure est trop impor­tante, ce que l’on souhaite pas du tout tant ce joueur est impor­tant en terme de spec­tacle et de plaisir pour les yeux.