Impressionnant ce samedi pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid face à Lorenzo Sonego (6−2, 6–3, en 1h15), Alex De Minaur est tout simple­ment le joueur qui a gagné le plus de matchs cette saison (22) juste derrière Carlos Alcaraz (24).

De plus en plus confiant quant à son niveau de jeu, notam­ment sur terre battue, surface où il n’est pas réputé pour être l’un des jours plus impres­sion­nants, l’Australien a annoncé la couleur lors de passage en zone mixte après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour.

« Il y a trois ans, cette partie de la saison était diffi­cile pour moi, car je ne pouvais pas offrir ma compé­ti­ti­vité habi­tuelle. Mon objectif a toujours été d’être solide sur toutes les surfaces et de donner le meilleur de moi‐même chaque semaine. Je pense être proche de mon meilleur niveau sur terre battue, mais aujourd’hui, je me sens prêt à battre n’im­porte qui sur cette surface. »