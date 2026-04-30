Déjà tombeur de Cristian Garin, Brandon Nakashima, Felix Auger‐Aliassime et Francisco Cerundolo, le jeune Belge Alexander Blockx (69e mondial) va désor­mais défier le tenant du titre, Casper Ruud, en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid.

Avant de tenter de créer une fois de plus la surprise dans la capi­tale espa­gnole, le joueur de 21 ans a évoqué son surnom sur le circuit.

« Je crois c’est Denis Kudla qui l’a inventé, donc il faut lui en attri­buer le mérite. Je pense qu’on pour­rait trouver quelque chose de plus inti­mi­dant, mais pour l’instant, c’est le surnom le plus utilisé, donc on s’en tient à « Block X », a plai­santé Alexander Blockx dans des propos relayés par Punto de Break.

‘Het gaat vrij 𝐬𝐧𝐞𝐥’ 📈



Alexander Blockx gaat als een speer in 2026. De 21‐jarige Belg klopte in Madrid toppers Felix Auger‐Aliassime en Francisco Cerundolo en staat in zijn eerste kwart­fi­nale op een Masters 1000‐toernooi 🇧🇪#ZiggoSport #atptour #MMOPEN pic.twitter.com/g9ufAtI97I — Ziggo Sport (@ZiggoSport) April 29, 2026

Un talent de plus sur le circuit.