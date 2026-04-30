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Alexander Blockx, surprise des quarts de finale : « Je pense qu’on pour­rait me trouver un surnom plus intimidant »

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà tombeur de Cristian Garin, Brandon Nakashima, Felix Auger‐Aliassime et Francisco Cerundolo, le jeune Belge Alexander Blockx (69e mondial) va désor­mais défier le tenant du titre, Casper Ruud, en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid. 

Avant de tenter de créer une fois de plus la surprise dans la capi­tale espa­gnole, le joueur de 21 ans a évoqué son surnom sur le circuit. 

« Je crois c’est Denis Kudla qui l’a inventé, donc il faut lui en attri­buer le mérite. Je pense qu’on pour­rait trouver quelque chose de plus inti­mi­dant, mais pour l’instant, c’est le surnom le plus utilisé, donc on s’en tient à « Block X », a plai­santé Alexander Blockx dans des propos relayés par Punto de Break.

Un talent de plus sur le circuit. 

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 10:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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