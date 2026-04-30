Déjà tombeur de Cristian Garin, Brandon Nakashima, Felix Auger‐Aliassime et Francisco Cerundolo, le jeune Belge Alexander Blockx (69e mondial) va désormais défier le tenant du titre, Casper Ruud, en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid.
Avant de tenter de créer une fois de plus la surprise dans la capitale espagnole, le joueur de 21 ans a évoqué son surnom sur le circuit.
« Je crois c’est Denis Kudla qui l’a inventé, donc il faut lui en attribuer le mérite. Je pense qu’on pourrait trouver quelque chose de plus intimidant, mais pour l’instant, c’est le surnom le plus utilisé, donc on s’en tient à « Block X », a plaisanté Alexander Blockx dans des propos relayés par Punto de Break.
‘Het gaat vrij 𝐬𝐧𝐞𝐥’ 📈— Ziggo Sport (@ZiggoSport) April 29, 2026
Alexander Blockx gaat als een speer in 2026. De 21‐jarige Belg klopte in Madrid toppers Felix Auger‐Aliassime en Francisco Cerundolo en staat in zijn eerste kwartfinale op een Masters 1000‐toernooi 🇧🇪#ZiggoSport #atptour #MMOPEN pic.twitter.com/g9ufAtI97I
Un talent de plus sur le circuit.
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 10:25