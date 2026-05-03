Il n’est pas si courant pour un joueur de la trempe d’Alexander Zverev d’être entraîné par son père.

S’il a parfois essayé d’ajouter une exper­tise du plus haut niveau, l’Allemand est toujours resté fidèle à son paternel, qui semble avoir trouvé la bonne formule selon les propos du fiston en confé­rence de presse à Madrid.

« Tout va très bien pour moi. Mon père a compris qu’il était très impor­tant de séparer son rôle de père de celui d’entraîneur de tennis. Ainsi, quand nous sommes à la maison, c’est mon père, mais quand nous sommes aux tour­nois de tennis, c’est unique­ment mon entraî­neur. Il me laisse faire mes propres acti­vités en dehors du tennis, il me laisse m’occuper de mes propres affaires, ce qui est très impor­tant, surtout quand on grandit. Je suis sur le circuit profes­sionnel depuis de nombreuses années et je sais qu’il y a beau­coup de parents de joueurs de tennis, surtout sur le circuit féminin, qui essaient de contrôler chaque aspect de la vie de leurs enfants. Je pense que c’est une erreur. Je pense que sur ce point, mon père a été et reste très avisé. Il me laisse vivre ma vie. Il me laisse faire ce que je veux en dehors du court de tennis. Et sur le court de tennis, pour moi, c’est le meilleur entraîneur. »