Battu lors des huit dernières confron­ta­tions face à Jannik Sinner, dont trois en 2026 (demi‐finales d’Indian Wells, de Miami et de Monte‐Carlo), Alexander Zverev sait qu’il va devoir sortir le grand jeu ce dimanche en finale du Masters 1000 de Madrid.

Interrogé en confé­rence de presse sur ce défi face à l’Italien, le 3e joueur mondial a tenu à lui rendre hommage.

« Il est numéro un mondial et invaincu depuis début février. Je pense qu’ac­tuel­le­ment, il est incon­tes­ta­ble­ment le meilleur joueur du monde. Il est habitué à la pres­sion et il est assez décon­tracté à ce sujet. Je pense qu’il profite simple­ment du tennis et que le tennis est très, très facile pour lui en ce moment, vu la façon dont il joue. Peut‐être que dimanche, je parvien­drai à lui rendre la tâche un peu plus diffi­cile mais je vais devoir jouer un tennis excep­tionnel pour avoir une chance. Je sais que j’en suis capable et je donnerai tout. »