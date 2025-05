La nostalgie des obser­va­teurs dans n’im­porte quelle disci­pline peut laisser penser que tout était mieux avant. Le tennis ne déroge pas à cette règle. Il n’est pas rare d’en­tendre que le circuit était plus dense et compé­titif au début des années 2010. Un avis que ne partage pas Alexander Zverev. En confé­rence de presse, après sa défaite contre Francisco Cerundolo, le numéro deux mondial va encore plus loin. Pour lui, inté­grer le top 10 est devenu plus compliqué.



« Certainement pas. C’est beau­coup plus diffi­cile, la profon­deur des joueurs est beau­coup plus impor­tante. Avant, je me souviens, quand j’ai atteint le top 10 pour la première fois en 2017, c’est‐à‐dire il y a huit ans, le top 10 était très fort et nous avions les quatre meilleurs joueurs du monde avec Novak [Djokovic], Rafa [Nadal], Roger [Federer], Andy [Murray], Stan [ Wawrinka] et Del Potro. Ces gars‐là. Mais le niveau entre 10 et 20, puis entre 20 et 30, était beau­coup plus bas qu’au­jourd’hui. Oui, le sommet était incroyable, mais la profon­deur est beau­coup plus grande aujourd’hui. »