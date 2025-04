Dans une inter­view accordée à Tennis Majors lors du Mutua Madrid Open, Andy Murray, ancien numéro 1 mondial et actuel coach de Novak Djokovic, a avoué regretter l’époque où les Masters 1000 ne se jouaient que sur une semaine. Il a tenu toute­fois à rappeler qu’il convient aux joueurs, et aux joueurs seuls, de gérer leur emploi du temps en consé­quence, en faisant des choix, aussi diffi­ciles soient‐ils.

« Je n’ai jamais pris de déci­sions basées sur le bonus finan­cier, mais il s’agis­sait plutôt de savoir si j’ob­tien­drais zéro points ou si cela affec­te­rait mon clas­se­ment. Cela aurait pu être quelque chose que j’au­rais envi­sagé, mais en vieillis­sant et en y réflé­chis­sant, et aussi comme je l’ai dit à certains entraî­neurs qui travaillent avec de jeunes joueurs, je me suis dit : ‘Vous n’êtes pas obligés de jouer ces épreuves, vous n’êtes pas obligés de parti­ciper à ces événe­ments.’ Tout le monde dit que le calen­drier est très long, ce qui est vrai. La saison est vrai­ment longue. Et main­te­nant, avec les épreuves de deux semaines, c’est très exigeant. Mais vous avez toujours le choix de ne pas jouer. Oui, vous pouvez perdre quelques points de clas­se­ment ou ne pas faire partie d’une cagnotte de bonus. Mais c’est une déci­sion, soit vous dites ‘je ne veux pas jouer’, soit vous dites ‘je décide de jouer parce que c’est mieux pour moi finan­ciè­re­ment’. Les joueurs ont la possi­bi­lité de ne pas jouer s’ils ne le souhaitent pas. Ce n’est pas comme si quelque chose de grave se produi­sait. Ce n’est pas comme si vous rece­viez une suspen­sion ou que vous ne pouviez plus parti­ciper aux événe­ments à venir. C’est juste zéro points sur votre clas­se­ment. Ce n’est pas grave. »