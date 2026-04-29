Avant d’af­fronter Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, Rafael Jodar restait sur douze victoires en treize matchs.

Dans le dernier épisode de son podcast, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’Espagnol de 19 ans, impres­sion­nant et déjà proche d’in­té­grer le top 30.

« Dieu merci, il y a enfin un bon joueur espa­gnol, a plai­santé l’Américain avant d’en­censer la nouvelle pépite du circuit. Quand un jeune joueur s’attaque à un joueur comme De Minaur et le balaye, on se dit : ‘Oh, il y a quelque chose d’exceptionnel là‐dedans.’ Est‐ce la frappe ? On ne bat pas De Minaur grâce à la ruse, la régu­la­rité et l’athlétisme ; il faut des compé­tences d’élite pour y parvenir. Et puis battre Fonseca, c’est du sérieux ! Ne vous affolez pas si Jodar perd un match diffi­cile en cinq sets à Roland‐Garros. Il faut mériter sa place. »