Avant d’affronter Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, Rafael Jodar restait sur douze victoires en treize matchs.
Dans le dernier épisode de son podcast, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’Espagnol de 19 ans, impressionnant et déjà proche d’intégrer le top 30.
« Dieu merci, il y a enfin un bon joueur espagnol, a plaisanté l’Américain avant d’encenser la nouvelle pépite du circuit. Quand un jeune joueur s’attaque à un joueur comme De Minaur et le balaye, on se dit : ‘Oh, il y a quelque chose d’exceptionnel là‐dedans.’ Est‐ce la frappe ? On ne bat pas De Minaur grâce à la ruse, la régularité et l’athlétisme ; il faut des compétences d’élite pour y parvenir. Et puis battre Fonseca, c’est du sérieux ! Ne vous affolez pas si Jodar perd un match difficile en cinq sets à Roland‐Garros. Il faut mériter sa place. »
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 17:26