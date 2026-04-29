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Andy Roddick sur Rafael Jodar, opposé à Jannik Sinner : « Dieu merci, il y a enfin un bon joueur espagnol »

Par
Baptiste Mulatier
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Avant d’af­fronter Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, Rafael Jodar restait sur douze victoires en treize matchs. 

Dans le dernier épisode de son podcast, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’Espagnol de 19 ans, impres­sion­nant et déjà proche d’in­té­grer le top 30. 

« Dieu merci, il y a enfin un bon joueur espa­gnol, a plai­santé l’Américain avant d’en­censer la nouvelle pépite du circuit. Quand un jeune joueur s’attaque à un joueur comme De Minaur et le balaye, on se dit : ‘Oh, il y a quelque chose d’exceptionnel là‐dedans.’ Est‐ce la frappe ? On ne bat pas De Minaur grâce à la ruse, la régu­la­rité et l’athlétisme ; il faut des compé­tences d’élite pour y parvenir. Et puis battre Fonseca, c’est du sérieux ! Ne vous affolez pas si Jodar perd un match diffi­cile en cinq sets à Roland‐Garros. Il faut mériter sa place. »

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 17:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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