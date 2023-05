Avant la défaite de son fils Holger contre Alejandro Davidovich Fokina en 16es de finale du Masters 1000 de Madrid, l’ultra‐présente Aneke a fait quelques confi­dences inté­res­santes au micro de l’ATP.

« Il progresse petit à petit, tout le temps. Alors, oui, main­te­nant il joue pour les plus gros titres. Il y a deux ans, il voulait gagner des Challengers, avant des Futures. Et pour nous, c’était déjà énorme. Je suis quasi­ment tous ses matchs. C’est exci­tant de voir les matchs. Parfois, je me demande si ce n’est pas plus dur d’être spec­ta­trice que d’être sur le court (sourire). Mais on y arrive, tout se passe bien », a déclaré la mère du 7e mondial, qui a dû une nouvelle « souf­frir » en voyant son fils s’in­cliner dimanche soir mais surtout être pris en grippe par le public.