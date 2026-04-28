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Apostolos Tsitsipas, père et coach de Stefanos : « Il entend les commen­taires, il voit ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais tu ne peux pas vivre ta vie à travers l’avis des autres »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombé au 80e rang mondial, Stefanos Tsitsipas semble retrouver du plaisir à Madrid où il vient d’enchaîner trois victoires pour se hisser en huitièmes de finale du Masters 1000 espagnol. 

Dans des propos relayés par L’Equipe, son père et entraî­neur Apostolos Tsitsipas a évoqué l’état d’esprit actuel du joueur grec, ainsi que les conseils qu’il lui prodigue pour ne pas flancher.

« Il se met beau­coup de pres­sion par rapport à son clas­se­ment, mais il est plus au clair sur ce qu’il veut faire. Il accepte les choses et travaille pour les améliorer, il est plus stable menta­le­ment, plus concentré sur lui‐même. Comme tous les joueurs, il entend les commen­taires, il voit ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais tu ne peux pas vivre ta vie à travers l’avis des autres. Tu dois la vivre avec tes qualités et tes idées. C’est ma philo­so­phie, ne vis pas avec le masque que les gens veulent te faire porter. Sois toi‐même, fais les choses comme tu en as envie. » 

A noter que Stefanos Tsitsipas affron­tera le tenant du titre Casper Ruud ce mardi à Madrid. 

Publié le mardi 28 avril 2026 à 12:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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