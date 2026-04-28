Tombé au 80e rang mondial, Stefanos Tsitsipas semble retrouver du plaisir à Madrid où il vient d’enchaîner trois victoires pour se hisser en huitièmes de finale du Masters 1000 espagnol.
Dans des propos relayés par L’Equipe, son père et entraîneur Apostolos Tsitsipas a évoqué l’état d’esprit actuel du joueur grec, ainsi que les conseils qu’il lui prodigue pour ne pas flancher.
« Il se met beaucoup de pression par rapport à son classement, mais il est plus au clair sur ce qu’il veut faire. Il accepte les choses et travaille pour les améliorer, il est plus stable mentalement, plus concentré sur lui‐même. Comme tous les joueurs, il entend les commentaires, il voit ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais tu ne peux pas vivre ta vie à travers l’avis des autres. Tu dois la vivre avec tes qualités et tes idées. C’est ma philosophie, ne vis pas avec le masque que les gens veulent te faire porter. Sois toi‐même, fais les choses comme tu en as envie. »
A noter que Stefanos Tsitsipas affrontera le tenant du titre Casper Ruud ce mardi à Madrid.
Publié le mardi 28 avril 2026 à 12:10