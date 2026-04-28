Tombé au 80e rang mondial, Stefanos Tsitsipas semble retrouver du plaisir à Madrid où il vient d’enchaîner trois victoires pour se hisser en huitièmes de finale du Masters 1000 espagnol.

Dans des propos relayés par L’Equipe, son père et entraî­neur Apostolos Tsitsipas a évoqué l’état d’esprit actuel du joueur grec, ainsi que les conseils qu’il lui prodigue pour ne pas flancher.

« Il se met beau­coup de pres­sion par rapport à son clas­se­ment, mais il est plus au clair sur ce qu’il veut faire. Il accepte les choses et travaille pour les améliorer, il est plus stable menta­le­ment, plus concentré sur lui‐même. Comme tous les joueurs, il entend les commen­taires, il voit ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais tu ne peux pas vivre ta vie à travers l’avis des autres. Tu dois la vivre avec tes qualités et tes idées. C’est ma philo­so­phie, ne vis pas avec le masque que les gens veulent te faire porter. Sois toi‐même, fais les choses comme tu en as envie. »

A noter que Stefanos Tsitsipas affron­tera le tenant du titre Casper Ruud ce mardi à Madrid.