Absent près de six mois en raison d’une bles­sure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compé­ti­tion en février, Jack Draper connaît un nouveau coup dur.

Après avoir déclaré forfait à Monte‐Carlo et été contraint à l’abandon au premier tour à Barcelone, en raison d’une douleur au genou, le Britannique s’est retiré du Masters 1000 de Madrid, où il avait atteint la finale l’an dernier.

4e mondial l’an dernier, le joueur de 24 ans va perdre gros et peut‐être quitter le top 50…

Madrid update :

OUT : Draper

IN : Lucky Loser — Entry List Updates (@EntryLists) April 20, 2026

Une mauvaise nouvelle de plus pour les orga­ni­sa­teurs après les forfaits de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic notamment.