Absent près de six mois en raison d’une blessure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compétition en février, Jack Draper connaît un nouveau coup dur.
Après avoir déclaré forfait à Monte‐Carlo et été contraint à l’abandon au premier tour à Barcelone, en raison d’une douleur au genou, le Britannique s’est retiré du Masters 1000 de Madrid, où il avait atteint la finale l’an dernier.
4e mondial l’an dernier, le joueur de 24 ans va perdre gros et peut‐être quitter le top 50…
Madrid update :— Entry List Updates (@EntryLists) April 20, 2026
OUT : Draper
IN : Lucky Loser
Une mauvaise nouvelle de plus pour les organisateurs après les forfaits de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic notamment.
Publié le lundi 20 avril 2026 à 12:54