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Après Alcaraz et Djokovic, encore un forfait qui très mal en Espagne

Par
Baptiste Mulatier
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Absent près de six mois en raison d’une bles­sure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compé­ti­tion en février, Jack Draper connaît un nouveau coup dur.

Après avoir déclaré forfait à Monte‐Carlo et été contraint à l’abandon au premier tour à Barcelone, en raison d’une douleur au genou, le Britannique s’est retiré du Masters 1000 de Madrid, où il avait atteint la finale l’an dernier. 

4e mondial l’an dernier, le joueur de 24 ans va perdre gros et peut‐être quitter le top 50…

Une mauvaise nouvelle de plus pour les orga­ni­sa­teurs après les forfaits de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic notamment.

Publié le lundi 20 avril 2026 à 12:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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