Alors que l’in­cer­ti­tude planait sur sa parti­ci­pa­tion au Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai), Jannik Sinner s’est bel et bien présenté ce dimanche sur les instal­la­tions du tournoi madri­lène où il a pris part à un entraî­ne­ment sur le court central de la Caja Magica.

Mais si l’on en croit le récit de nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport, le numéro 1 mondial aurait écourté la séance suite à une gêne ressentie au niveau de l’épaule gauche.

« Hier (dimanche), Sinner s’est entraîné avec l’Argentin Thiago Tirante, 25 ans, 74e mondial, mais à l’abri des regards indis­crets. Une heure et vingt minutes intenses, soit moins que les deux heures prévues, sous un soleil de plomb, comme cela devrait être le cas ces prochains jours. À ses côtés se trou­vaient Simone Vagnozzi (Darren Cahill arri­vera pour Rome et Roland‐Garros), le prépa­ra­teur physique Umberto Ferrara et le kiné­si­thé­ra­peute Andrea Cipolla. À la fin de la séance, il semble avoir signalé une légère gêne à l’épaule gauche, sans toute­fois s’en inquiéter outre mesure. »

Si l’in­for­ma­tion venait à être confirmée, ce serait un nouveau gros caillou dans la chaus­sure des orga­ni­sa­teurs du tournoi madri­lène qui ont déjà vu Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, mais aussi Taylor Fritz et Jack Draper déclarer forfait.