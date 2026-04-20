Alors que l’incertitude planait sur sa participation au Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai), Jannik Sinner s’est bel et bien présenté ce dimanche sur les installations du tournoi madrilène où il a pris part à un entraînement sur le court central de la Caja Magica.
Mais si l’on en croit le récit de nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport, le numéro 1 mondial aurait écourté la séance suite à une gêne ressentie au niveau de l’épaule gauche.
« Hier (dimanche), Sinner s’est entraîné avec l’Argentin Thiago Tirante, 25 ans, 74e mondial, mais à l’abri des regards indiscrets. Une heure et vingt minutes intenses, soit moins que les deux heures prévues, sous un soleil de plomb, comme cela devrait être le cas ces prochains jours. À ses côtés se trouvaient Simone Vagnozzi (Darren Cahill arrivera pour Rome et Roland‐Garros), le préparateur physique Umberto Ferrara et le kinésithérapeute Andrea Cipolla. À la fin de la séance, il semble avoir signalé une légère gêne à l’épaule gauche, sans toutefois s’en inquiéter outre mesure. »
Si l’information venait à être confirmée, ce serait un nouveau gros caillou dans la chaussure des organisateurs du tournoi madrilène qui ont déjà vu Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, mais aussi Taylor Fritz et Jack Draper déclarer forfait.
Publié le lundi 20 avril 2026 à 16:55