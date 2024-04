Blessé à la cheville lors du premier tour à Barcelone la semaine dernière, Arthur Cazaux a dû renoncer au Masters 1000 de Madrid où il espé­rait pouvoir s’en­traîner avec Rafael Nadal, de retour depuis peu sur le circuit. Extrait de son inter­view accordée à L’Equipe :

« Je l’ai croisé, mais de loin, à Barcelone. D’ailleurs, j’avais envoyé un message à mon agent, qui est aussi le direc­teur du tournoi de Madrid (Gérard Tsobanian), pour lui dire de me mettre direct s’il enten­dait des échos comme quoi Nadal cher­chait quel­qu’un pour s’en­traîner : ‘N’hésite pas, si tu peux me caler une séance avec Rafa, parce que j’ai peur que ce soit sa dernière année. Stp, si tu peux me faire ça’. Mais main­te­nant, je ne sais pas si j’aurai la chance, une fois, d’échanger avec lui sur un court, que ce soit en match ou à l’en­traî­ne­ment », a déclaré le Français qui espère être prêt pour Roland‐Garros (25 mai au 9 juin).