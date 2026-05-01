Alors qu’il restait sur neuf victoires consé­cu­tives, Arthur Fils n’a pas fait le poids en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid face au patron incon­testé du circuit, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, désor­mais sur une série de 22 succès consé­cu­tifs, avec seule­ment deux sets concédés.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite (6−2, 6–4), le Français a reconnu l’écart qui le sépare encore du meilleur joueur du moment et voulu retenir le positif.

« C’est sûr que je ressors du match avec pas mal de réponses à mes ques­tions. Au premier set, il était au‐dessus. C’était une cadence dont je n’avais pas l’ha­bi­tude depuis le début de ma saison sur terre. Mais après, dans le second, j’ai réussi à trouver des solu­tions, à varier un peu plus, à rester un peu plus solide dans ma diago­nale de revers. C’était de mieux en mieux. Mais c’est un cham­pion, il a beau­coup de victoires d’af­filée, donc c’était sûr que ça n’al­lait pas être facile. C’est comme ça, c’est une expé­rience en plus. Quand on va se rejouer dans des gros matches, j’es­père que j’au­rais appris de cette défaite et que je vais pouvoir faire un meilleur match », a déclaré celui qui s’ins­tal­lera lundi à la 17e place mondiale.