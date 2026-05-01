Alors qu’il restait sur neuf victoires consécutives, Arthur Fils n’a pas fait le poids en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid face au patron incontesté du circuit, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, désormais sur une série de 22 succès consécutifs, avec seulement deux sets concédés.
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite (6−2, 6–4), le Français a reconnu l’écart qui le sépare encore du meilleur joueur du moment et voulu retenir le positif.
« C’est sûr que je ressors du match avec pas mal de réponses à mes questions. Au premier set, il était au‐dessus. C’était une cadence dont je n’avais pas l’habitude depuis le début de ma saison sur terre. Mais après, dans le second, j’ai réussi à trouver des solutions, à varier un peu plus, à rester un peu plus solide dans ma diagonale de revers. C’était de mieux en mieux. Mais c’est un champion, il a beaucoup de victoires d’affilée, donc c’était sûr que ça n’allait pas être facile. C’est comme ça, c’est une expérience en plus. Quand on va se rejouer dans des gros matches, j’espère que j’aurais appris de cette défaite et que je vais pouvoir faire un meilleur match », a déclaré celui qui s’installera lundi à la 17e place mondiale.
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 20:10