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Arthur Fils, après avoir été surclassé par Sinner : « C’est sûr que je ressors du match avec pas mal de réponses à mes questions »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il restait sur neuf victoires consé­cu­tives, Arthur Fils n’a pas fait le poids en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid face au patron incon­testé du circuit, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, désor­mais sur une série de 22 succès consé­cu­tifs, avec seule­ment deux sets concédés. 

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite (6−2, 6–4), le Français a reconnu l’écart qui le sépare encore du meilleur joueur du moment et voulu retenir le positif. 

« C’est sûr que je ressors du match avec pas mal de réponses à mes ques­tions. Au premier set, il était au‐dessus. C’était une cadence dont je n’avais pas l’ha­bi­tude depuis le début de ma saison sur terre. Mais après, dans le second, j’ai réussi à trouver des solu­tions, à varier un peu plus, à rester un peu plus solide dans ma diago­nale de revers. C’était de mieux en mieux. Mais c’est un cham­pion, il a beau­coup de victoires d’af­filée, donc c’était sûr que ça n’al­lait pas être facile. C’est comme ça, c’est une expé­rience en plus. Quand on va se rejouer dans des gros matches, j’es­père que j’au­rais appris de cette défaite et que je vais pouvoir faire un meilleur match », a déclaré celui qui s’ins­tal­lera lundi à la 17e place mondiale.

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 20:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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