Alors qu’il restait sur neuf victoires consécutives, Arthur Fils n’a pas fait le poids en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid face au patron incontesté du circuit, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, désormais sur une série de 22 succès consécutifs, avec seulement deux sets concédés.
Dans des propos relayés par Univers Tennis après sa défaite, le Français a lucidement reconnu l’écart qui le sépare encore du meilleur joueur du moment.
« C’est un grand champion. Il n’a pas perdu depuis Indian Wells et il joue incroyablement bien, avec beaucoup de confiance. Il frappe la balle très proprement des deux côtés et il sert très bien. Quand j’entre sur le terrain contre lui, j’ai l’impression de jouer un grand tennis… mais ce n’est pas suffisant. Le premier set a été très bon pour lui et assez dur pour moi. C’était un rythme auquel je n’étais pas habitué sur cette tournée sur terre », a déclaré celui qui s’installera lundi à la 17e place mondiale.
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 20:10