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Arthur Fils, après avoir été surclassé par Sinner : « Quand j’entre sur le terrain contre lui, j’ai l’impression de jouer un grand tennis… Mais ce n’est pas suffisant »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il restait sur neuf victoires consé­cu­tives, Arthur Fils n’a pas fait le poids en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid face au patron incon­testé du circuit, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, désor­mais sur une série de 22 succès consé­cu­tifs, avec seule­ment deux sets concédés. 

Dans des propos relayés par Univers Tennis après sa défaite, le Français a luci­de­ment reconnu l’écart qui le sépare encore du meilleur joueur du moment. 

« C’est un grand cham­pion. Il n’a pas perdu depuis Indian Wells et il joue incroya­ble­ment bien, avec beau­coup de confiance. Il frappe la balle très propre­ment des deux côtés et il sert très bien. Quand j’entre sur le terrain contre lui, j’ai l’impression de jouer un grand tennis… mais ce n’est pas suffi­sant. Le premier set a été très bon pour lui et assez dur pour moi. C’était un rythme auquel je n’étais pas habitué sur cette tournée sur terre », a déclaré celui qui s’ins­tal­lera lundi à la 17e place mondiale. 

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 20:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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