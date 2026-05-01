Alors qu’il restait sur neuf victoires consé­cu­tives, Arthur Fils n’a pas fait le poids en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid face au patron incon­testé du circuit, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, désor­mais sur une série de 22 succès consé­cu­tifs, avec seule­ment deux sets concédés.

Dans des propos relayés par Univers Tennis après sa défaite, le Français a luci­de­ment reconnu l’écart qui le sépare encore du meilleur joueur du moment.

« C’est un grand cham­pion. Il n’a pas perdu depuis Indian Wells et il joue incroya­ble­ment bien, avec beau­coup de confiance. Il frappe la balle très propre­ment des deux côtés et il sert très bien. Quand j’entre sur le terrain contre lui, j’ai l’impression de jouer un grand tennis… mais ce n’est pas suffi­sant. Le premier set a été très bon pour lui et assez dur pour moi. C’était un rythme auquel je n’étais pas habitué sur cette tournée sur terre », a déclaré celui qui s’ins­tal­lera lundi à la 17e place mondiale.