Tombeur très solide d’un excellent Jiri Lehecka (14e mondial) depuis le début du tournoi (6−3, 6–4, en 1h15 de jeu), Arthur Fils a rejoint Jannik Sinner en demi‐finales Masters 1000 de Madrid.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire, le Français a exprimé sa satis­fac­tion d’avoir remis les pendules à l’heure contre Lehecka, qui l’avait balayé en demi‐finales à Miami (6−2, 6–2).

« Je ne suis pas content quand quel­qu’un me botte le cul, j’y pense beau­coup. Quand j’af­fronte de nouveau cette personne, j’es­saye d’être le meilleur possible et de prendre ma revanche. Aujourd’hui (mercredi), j’ai réussi. Parfois, ce n’est pas possible. Mais en tout cas, ça me donne une moti­va­tion supplé­men­taire. C’est la menta­lité que j’ai envie d’avoir : en dehors du court, on est tous amis. Mais quand j’entre sur le terrain, je ne suis pas là pour être sympa. »