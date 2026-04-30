Tombeur très solide d’un excellent Jiri Lehecka (14e mondial) depuis le début du tournoi (6−3, 6–4, en 1h15 de jeu), Arthur Fils a rejoint Jannik Sinner en demi‐finales Masters 1000 de Madrid.
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire, le Français a exprimé sa satisfaction d’avoir remis les pendules à l’heure contre Lehecka, qui l’avait balayé en demi‐finales à Miami (6−2, 6–2).
« Je ne suis pas content quand quelqu’un me botte le cul, j’y pense beaucoup. Quand j’affronte de nouveau cette personne, j’essaye d’être le meilleur possible et de prendre ma revanche. Aujourd’hui (mercredi), j’ai réussi. Parfois, ce n’est pas possible. Mais en tout cas, ça me donne une motivation supplémentaire. C’est la mentalité que j’ai envie d’avoir : en dehors du court, on est tous amis. Mais quand j’entre sur le terrain, je ne suis pas là pour être sympa. »
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 09:14