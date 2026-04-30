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Arthur Fils, après avoir pris sa revanche : « Quand quel­qu’un me botte le cul, j’y pense beaucoup »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur très solide d’un excellent Jiri Lehecka (14e mondial) depuis le début du tournoi (6−3, 6–4, en 1h15 de jeu), Arthur Fils a rejoint Jannik Sinner en demi‐finales Masters 1000 de Madrid. 

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire, le Français a exprimé sa satis­fac­tion d’avoir remis les pendules à l’heure contre Lehecka, qui l’avait balayé en demi‐finales à Miami (6−2, 6–2).

« Je ne suis pas content quand quel­qu’un me botte le cul, j’y pense beau­coup. Quand j’af­fronte de nouveau cette personne, j’es­saye d’être le meilleur possible et de prendre ma revanche. Aujourd’hui (mercredi), j’ai réussi. Parfois, ce n’est pas possible. Mais en tout cas, ça me donne une moti­va­tion supplé­men­taire. C’est la menta­lité que j’ai envie d’avoir : en dehors du court, on est tous amis. Mais quand j’entre sur le terrain, je ne suis pas là pour être sympa. »

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 09:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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