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Arthur Fils, après avoir rejoint Sinner en demi‐finales : « J’ai bien pris ma revanche »

Par
Baptiste Mulatier
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La demi‐finale entre les deux hommes les plus en forme du moment aura bien lieu ! 

Tombeur très solide d’un excellent Jiri Lehecka (14e mondial) depuis le début du tournoi (6−3, 6–4, en 1h15 de jeu), Arthur Fils a rejoint Jannik Sinner dans le dernier carré du Masters 1000 de Madrid. 

« Je me sens bien. Je suis très content de ma victoire. C’était un match très impor­tant contre Jiri parce qu’il m’a battu à Miami assez faci­le­ment (6−2, 6–2 en demi‐finales à Miami, ndlr). J’ai essayé de prendre ma revanche. J’ai réussi à bien la prendre. Je suis très satis­fait », s’est réjoui le Français lors de l’in­ter­view sur le court. 

Titré à Barcelone et sur une série de neuf victoire consé­cu­tives, Arthur Fils va donc défier Jannik Sinner, vain­queur de ses 26 derniers matchs en Masters 1000 !

Vivement vendredi !

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 23:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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