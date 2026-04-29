La demi‐finale entre les deux hommes les plus en forme du moment aura bien lieu !
Tombeur très solide d’un excellent Jiri Lehecka (14e mondial) depuis le début du tournoi (6−3, 6–4, en 1h15 de jeu), Arthur Fils a rejoint Jannik Sinner dans le dernier carré du Masters 1000 de Madrid.
« Je me sens bien. Je suis très content de ma victoire. C’était un match très important contre Jiri parce qu’il m’a battu à Miami assez facilement (6−2, 6–2 en demi‐finales à Miami, ndlr). J’ai essayé de prendre ma revanche. J’ai réussi à bien la prendre. Je suis très satisfait », s’est réjoui le Français lors de l’interview sur le court.
Titré à Barcelone et sur une série de neuf victoire consécutives, Arthur Fils va donc défier Jannik Sinner, vainqueur de ses 26 derniers matchs en Masters 1000 !
📊 Pour la première fois depuis 9 ans (❗️) un joueur français s’est hissé en 1⁄2 finale d’un grand tournoi se disputant sur terre battue :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 29, 2026
🇲🇨 Monte‐Carlo 2017 : Lucas Pouille 🇫🇷
🇪🇸 Madrid 2026 : Arthur Fils 🇫🇷 pic.twitter.com/lCbzTmLtbw
Vivement vendredi !
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 23:36