La demi‐finale entre les deux hommes les plus en forme du moment aura bien lieu !

Tombeur très solide d’un excellent Jiri Lehecka (14e mondial) depuis le début du tournoi (6−3, 6–4, en 1h15 de jeu), Arthur Fils a rejoint Jannik Sinner dans le dernier carré du Masters 1000 de Madrid.

« Je me sens bien. Je suis très content de ma victoire. C’était un match très impor­tant contre Jiri parce qu’il m’a battu à Miami assez faci­le­ment (6−2, 6–2 en demi‐finales à Miami, ndlr). J’ai essayé de prendre ma revanche. J’ai réussi à bien la prendre. Je suis très satis­fait », s’est réjoui le Français lors de l’in­ter­view sur le court.

Titré à Barcelone et sur une série de neuf victoire consé­cu­tives, Arthur Fils va donc défier Jannik Sinner, vain­queur de ses 26 derniers matchs en Masters 1000 !

📊 Pour la première fois depuis 9 ans (❗️) un joueur fran­çais s’est hissé en 1⁄ 2 finale d’un grand tournoi se dispu­tant sur terre battue :

🇲🇨 Monte‐Carlo 2017 : Lucas Pouille 🇫🇷

🇪🇸 Madrid 2026 : Arthur Fils 🇫🇷 pic.twitter.com/lCbzTmLtbw — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 29, 2026

Vivement vendredi !