Depuis son retour de sa grave blessure au dos en février, Arthur Fils a atteint les quarts de finale de tous les tournois auxquels il a participé, sauf à Rotterdam.
Titré à Barcelone et vainqueur de ses trois premiers matchs à Madrid, le Français reste même sur une série de huit victoires consécutives.
Dans des propos relayés par L’Equipe avant son quart de finale contre Jiri Lehecka (14e mondial), le 25e joueur a révélé quelques conseils donnés par ses entraîneurs croates, Ivan Cinkus, ancien coach de Marin Cilic ou Miomir Kecmanovic, et Goran Ivanisevic, coach de Novak Djokovic entre 2019 et 2024.
« Je suis capable de jouer un peu plus juste maintenant. C’est OK, t’es un peu fatigué à ce moment‐là ou tu sens que le mec joue un peu mieux. ‘Qu’est‐ce que tu vas faire ? Est‐ce que tu ne ferais pas un service‐volée ? Est‐ce que tu ne changerais pas le rythme ? Est‐ce que tu n’utiliserais pas ton coup droit d’une manière différente au lieu de tenter à chaque fois des coups gagnants ? Est‐ce que tu ne jouerais pas un peu plus avec les angles ?’ Pas mal de choses. C’est facile d’en parler avant ou après le match, mais une fois que tu es sur le terrain, il faut réussir à s’en souvenir. C’est pour ça que, de temps en temps, j’essaie d’aller à la serviette, de parler avec mon clan. Ils me guident parfois sur des moments un peu compliqués. Ça fonctionne bien. »
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 16:59