Depuis son retour de sa grave bles­sure au dos en février, Arthur Fils a atteint les quarts de finale de tous les tour­nois auxquels il a parti­cipé, sauf à Rotterdam.

Titré à Barcelone et vain­queur de ses trois premiers matchs à Madrid, le Français reste même sur une série de huit victoires consécutives.

Dans des propos relayés par L’Equipe avant son quart de finale contre Jiri Lehecka (14e mondial), le 25e joueur a révélé quelques conseils donnés par ses entraî­neurs croates, Ivan Cinkus, ancien coach de Marin Cilic ou Miomir Kecmanovic, et Goran Ivanisevic, coach de Novak Djokovic entre 2019 et 2024.

« Je suis capable de jouer un peu plus juste main­te­nant. C’est OK, t’es un peu fatigué à ce moment‐là ou tu sens que le mec joue un peu mieux. ‘Qu’est‐ce que tu vas faire ? Est‐ce que tu ne ferais pas un service‐volée ? Est‐ce que tu ne chan­ge­rais pas le rythme ? Est‐ce que tu n’uti­li­se­rais pas ton coup droit d’une manière diffé­rente au lieu de tenter à chaque fois des coups gagnants ? Est‐ce que tu ne joue­rais pas un peu plus avec les angles ?’ Pas mal de choses. C’est facile d’en parler avant ou après le match, mais une fois que tu es sur le terrain, il faut réussir à s’en souvenir. C’est pour ça que, de temps en temps, j’es­saie d’aller à la serviette, de parler avec mon clan. Ils me guident parfois sur des moments un peu compli­qués. Ça fonc­tionne bien. »