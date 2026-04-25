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Arthur Fils fait passer un message : « Ils font proba­ble­ment plus de profit. Mais pour nous, les joueurs, je pense que ce n’est pas bien »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse après sa victoire compli­quée lors de son entrée en lice à Madrid, Arthur Fils a été inter­rogé sur le fameux format des Masters 1000 sur 12 jours. Et sa réponse a le mérite d’être claire. 

« Je préfère une semaine. Deux semaines, c’est trop long. Douze jours, c’est presque comme un Grand Chelem. C’est trop long. Et après, au milieu de ce tournoi, vous avez un Challenger 175, où vous pouvez gagner pas mal de points. Je pense que ce n’est pas bien. Peut‐être que c’est bien pour les tour­nois, pour les tickets, pour tout ça, ils font proba­ble­ment plus de profit. Mais pour nous, les joueurs, je pense que ce n’est pas bien. Je pense que nous aimons tous les Masters 1000 comme à Monte‐Carlo ou à Paris, où tout se joue sur une semaine. Je ne sais pas s’ils peuvent changer le format, je ne suis pas sûr. Mais oui, c’est trop long. »

Publié le samedi 25 avril 2026 à 14:29

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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