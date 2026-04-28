Toujours aussi serein et impressionnant, Arthur Fils a décroché sa huitième victoire de rang, ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid (6−3, 6–4 face à Tomas Etcheverry).
De passage en conférence de presse d’après match, le Français a une nouvelle fois refusé de se comparer aux meilleurs joueurs du circuit, dont Jannik Sinner, qui a enregistré de son côté un 20e succès consécutif, suite à sa victoire contre Cameron Norrie. Extraits.
Jannik Sinner est sur une série de vingt victoires. Vous imaginez‐vous un jour réussir des choses équivalentes ?
Ne me parlez pas de ça (sourire). Pour l’instant, j’essaie juste d’en gagner un de plus. Pour l’instant, pour moi, ce n’est pas possible d’envisager ça. Je pense que le maximum que j’ai fait dans ma carrière, c’est peut‐être huit ou neuf (neuf entre Oeiras et Quimper en 2023). On est à huit aujourd’hui, on va essayer d’atteindre neuf.
Publié le mardi 28 avril 2026 à 15:22