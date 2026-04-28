Accueil ATP ATP - Madrid

Arthur Fils, inter­rogé sur Jannik Sinner : « Ne me parlez pas de ça »

Par
Thomas S
-
2

Toujours aussi serein et impres­sion­nant, Arthur Fils a décroché sa huitième victoire de rang, ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid (6−3, 6–4 face à Tomas Etcheverry). 

De passage en confé­rence de presse d’après match, le Français a une nouvelle fois refusé de se comparer aux meilleurs joueurs du circuit, dont Jannik Sinner, qui a enre­gistré de son côté un 20e succès consé­cutif, suite à sa victoire contre Cameron Norrie. Extraits. 

Jannik Sinner est sur une série de vingt victoires. Vous imaginez‐vous un jour réussir des choses équi­va­lentes ?
Ne me parlez pas de ça (sourire). Pour l’ins­tant, j’es­saie juste d’en gagner un de plus. Pour l’ins­tant, pour moi, ce n’est pas possible d’en­vi­sager ça. Je pense que le maximum que j’ai fait dans ma carrière, c’est peut‐être huit ou neuf (neuf entre Oeiras et Quimper en 2023). On est à huit aujourd’hui, on va essayer d’at­teindre neuf.

Publié le mardi 28 avril 2026 à 15:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥