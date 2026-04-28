Toujours aussi serein et impres­sion­nant, Arthur Fils a décroché sa huitième victoire de rang, ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid (6−3, 6–4 face à Tomas Etcheverry).

De passage en confé­rence de presse d’après match, le Français a une nouvelle fois refusé de se comparer aux meilleurs joueurs du circuit, dont Jannik Sinner, qui a enre­gistré de son côté un 20e succès consé­cutif, suite à sa victoire contre Cameron Norrie. Extraits.

Jannik Sinner est sur une série de vingt victoires. Vous imaginez‐vous un jour réussir des choses équi­va­lentes ?

Ne me parlez pas de ça (sourire). Pour l’ins­tant, j’es­saie juste d’en gagner un de plus. Pour l’ins­tant, pour moi, ce n’est pas possible d’en­vi­sager ça. Je pense que le maximum que j’ai fait dans ma carrière, c’est peut‐être huit ou neuf (neuf entre Oeiras et Quimper en 2023). On est à huit aujourd’hui, on va essayer d’at­teindre neuf.