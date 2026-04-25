Passé par tous les états lors de sa victoire face au Péruvien, Ignacio Buse, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid où il a notam­ment fracassé sa raquette à plusieurs reprises après la perte du premier set, Arthur Fils était de passage sur le plateau de Tennis Channel après la rencontre.

Et le Français a notam­ment dévoilé un échange plutôt musclé avec son prépa­ra­teur physique pendant la rencontre.

How to fire up Arthur Fils ?



Tell him to shut the f*** up 🤣🤬 pic.twitter.com/Isx1QoRLvf — Tennis Channel (@TennisChannel) April 24, 2026

« Le premier set n’était pas incroyable de ma part donc j’ai commence à devenir un peu fou. Et j’ai commencé à parler avec mon équipe et ils m’ont dit : ‘écoute, cela ne va pas être facile, tu dois te battre’. Et à un moment, mon prépa­ra­teur physique, dans le troi­sième set, alors que j’étais breaké et que je deve­nais dingue, m’a dit : ‘Ferme ta gueule’ (rires). Il me dit ça et je commen­çais à être énervé contre lui et il me dit : ‘Non, ferme juste ta gueule’ (rires). »