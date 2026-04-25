Accueil ATP ATP - Madrid

Arthur Fils : « Je deve­nais fou et mon prépa­ra­teur physique m’a dit : ‘Ferme ta gueule’. Je commen­çais à être énervé contre lui et il m’a redit : ‘Non, ferme juste ta gueule’ »

Par
Thomas S
-
237

Passé par tous les états lors de sa victoire face au Péruvien, Ignacio Buse, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid où il a notam­ment fracassé sa raquette à plusieurs reprises après la perte du premier set, Arthur Fils était de passage sur le plateau de Tennis Channel après la rencontre. 

Et le Français a notam­ment dévoilé un échange plutôt musclé avec son prépa­ra­teur physique pendant la rencontre. 

« Le premier set n’était pas incroyable de ma part donc j’ai commence à devenir un peu fou. Et j’ai commencé à parler avec mon équipe et ils m’ont dit : ‘écoute, cela ne va pas être facile, tu dois te battre’. Et à un moment, mon prépa­ra­teur physique, dans le troi­sième set, alors que j’étais breaké et que je deve­nais dingue, m’a dit : ‘Ferme ta gueule’ (rires). Il me dit ça et je commen­çais à être énervé contre lui et il me dit : ‘Non, ferme juste ta gueule’ (rires). »

Publié le samedi 25 avril 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥