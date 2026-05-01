Vainqueur de ses neuf derniers matchs, Arthur Fils se mesure à Jannik Sinner, qui reste de son côté sur une impres­sion­nante série de 21 victoires consécutives.

Mais après un premier set large­ment maîtrisé par le numéro 1 mondial dans cette demi‐finale du Masters 1000 de Madrid (6−2), le jour­na­liste espa­gnol José Moron a pointé les diffi­cultés du Français, notam­ment au service :

Sinner tiene el don de hacer peor a sus rivales.



Fils no puede pretender ganar a Jannik metiendo solo un 39% de primeros y golpeando 41 reveses y solo 25 dere­chas.



El italiano es un aniqui­lador. pic.twitter.com/HMHBq9Tq6X — José Morón (@jmgmoron) May 1, 2026

« Sinner a le don de faire baisser le niveau de ses adver­saires. Fils ne peut pas espérer battre Jannik avec seule­ment 39 % de premières balles et en jouant 41 revers contre seule­ment 25 coups droits. L’Italien est un véri­table annihilateur. »