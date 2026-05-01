Vainqueur de ses neuf derniers matchs, Arthur Fils se mesure à Jannik Sinner, qui reste de son côté sur une impressionnante série de 21 victoires consécutives.
Mais après un premier set largement maîtrisé par le numéro 1 mondial dans cette demi‐finale du Masters 1000 de Madrid (6−2), le journaliste espagnol José Moron a pointé les difficultés du Français, notamment au service :
Sinner tiene el don de hacer peor a sus rivales.— José Morón (@jmgmoron) May 1, 2026
Fils no puede pretender ganar a Jannik metiendo solo un 39% de primeros y golpeando 41 reveses y solo 25 derechas.
El italiano es un aniquilador. pic.twitter.com/HMHBq9Tq6X
« Sinner a le don de faire baisser le niveau de ses adversaires. Fils ne peut pas espérer battre Jannik avec seulement 39 % de premières balles et en jouant 41 revers contre seulement 25 coups droits. L’Italien est un véritable annihilateur. »
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 17:22