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« Arthur Fils ne peut pas espérer battre Jannik Sinner avec cette statis­tique », estime José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur de ses neuf derniers matchs, Arthur Fils se mesure à Jannik Sinner, qui reste de son côté sur une impres­sion­nante série de 21 victoires consécutives.

Mais après un premier set large­ment maîtrisé par le numéro 1 mondial dans cette demi‐finale du Masters 1000 de Madrid (6−2), le jour­na­liste espa­gnol José Moron a pointé les diffi­cultés du Français, notam­ment au service :

« Sinner a le don de faire baisser le niveau de ses adver­saires. Fils ne peut pas espérer battre Jannik avec seule­ment 39 % de premières balles et en jouant 41 revers contre seule­ment 25 coups droits. L’Italien est un véri­table annihilateur. »

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 17:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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