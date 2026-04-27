« Je deve­nais fou et mon prépa­ra­teur physique m’a dit : ‘Ferme ta gueule’. Je commen­çais à être énervé contre lui et il m’a redit : ‘Non, ferme juste ta gueule’ », racon­tait Arthur Fils après son entrée en lice à Madrid.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre l’Américain Emilio Nava (116e mondial) au troi­sième tour (7–6[2], 6–3), le Français a expliqué ce qu’il atten­dait de son équipe.

« J’essaie de m’en­tourer de gens très honnêtes. Parce que quand quelque chose va mal sur le court, ils vont être directs. Ils me parlent de manière directe et ça m’aide. Si quelque chose va mal, ils ne vont pas me dire : ‘Non, tout va bien, continue comme ça.’ Ça ne va pas m’aider. Si j’ai autour de moi des gens en qui je peux avoir confiance, ils me diront les choses, même les plus diffi­ciles. Ils ne me ména­ge­ront pas, ils pour­ront être durs avec moi. Mais si je suis suffi­sam­ment mature pour l’ac­cepter, ça m’ai­dera. Et c’est ce qui s’est passé au premier tour. »

En huitièmes de finale, Arthur Fils affron­tera l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (29e mondial).