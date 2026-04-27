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Arthur Fils prêt à tout entendre : « Ils me diront les choses, même les plus diffi­ciles. Ils ne me ména­ge­ront pas, ils pour­ront être durs avec moi »

Par
Baptiste Mulatier
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« Je deve­nais fou et mon prépa­ra­teur physique m’a dit : ‘Ferme ta gueule’. Je commen­çais à être énervé contre lui et il m’a redit : ‘Non, ferme juste ta gueule’ », racon­tait Arthur Fils après son entrée en lice à Madrid.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre l’Américain Emilio Nava (116e mondial) au troi­sième tour (7–6[2], 6–3), le Français a expliqué ce qu’il atten­dait de son équipe. 

« J’essaie de m’en­tourer de gens très honnêtes. Parce que quand quelque chose va mal sur le court, ils vont être directs. Ils me parlent de manière directe et ça m’aide. Si quelque chose va mal, ils ne vont pas me dire : ‘Non, tout va bien, continue comme ça.’ Ça ne va pas m’aider. Si j’ai autour de moi des gens en qui je peux avoir confiance, ils me diront les choses, même les plus diffi­ciles. Ils ne me ména­ge­ront pas, ils pour­ront être durs avec moi. Mais si je suis suffi­sam­ment mature pour l’ac­cepter, ça m’ai­dera. Et c’est ce qui s’est passé au premier tour. »

En huitièmes de finale, Arthur Fils affron­tera l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (29e mondial). 

Publié le lundi 27 avril 2026 à 10:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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