« Je devenais fou et mon préparateur physique m’a dit : ‘Ferme ta gueule’. Je commençais à être énervé contre lui et il m’a redit : ‘Non, ferme juste ta gueule’ », racontait Arthur Fils après son entrée en lice à Madrid.
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre l’Américain Emilio Nava (116e mondial) au troisième tour (7–6[2], 6–3), le Français a expliqué ce qu’il attendait de son équipe.
« J’essaie de m’entourer de gens très honnêtes. Parce que quand quelque chose va mal sur le court, ils vont être directs. Ils me parlent de manière directe et ça m’aide. Si quelque chose va mal, ils ne vont pas me dire : ‘Non, tout va bien, continue comme ça.’ Ça ne va pas m’aider. Si j’ai autour de moi des gens en qui je peux avoir confiance, ils me diront les choses, même les plus difficiles. Ils ne me ménageront pas, ils pourront être durs avec moi. Mais si je suis suffisamment mature pour l’accepter, ça m’aidera. Et c’est ce qui s’est passé au premier tour. »
En huitièmes de finale, Arthur Fils affrontera l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (29e mondial).
Publié le lundi 27 avril 2026 à 10:43