Et si Arthur Fils réali­sait le plus bel exploit de sa carrière, ce vendredi, face au numéro 1 mondial, Jannik Sinner, en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid ?

Si cela semblait irréa­liste il y a encore quelques semaines, le Français, sur une formi­dable lancée (neuf victoires de rang) après un début de saison épatant, a toutes les raisons d’y croire.

D’ailleurs, ses mots prononcés en confé­rence de presse après avoir surclassé Jiri Lehecka en quarts en disent long sur sa déter­mi­na­tion, enrobée dans un soupçon de décon­trac­tion. Une recette qui pour­rait faire miracle face à l’Italien.

« Je n’ai pas perdu un match sur terre, lui non plus. Il a beau­coup de confiance, moi aussi. J’espère que ça va être une bonne bagarre. Franchement, je pense que va être sympa ! Je sais que je peux faire tourner les matches comme ça, j’en suis capable. Ça va être un match avec une grosse inten­sité. Il joue très bien en ce moment. J’ai regardé son match contre Jodar, ça aurait pu basculer pas mal de fois pour Jodar, mais il est très fort menta­le­ment donc il le tient. Il va falloir que je sois à fond de A à Z. Je vais avoir des chances, il faudra juste que je les prenne », a déclaré Arthur Fils chez nos confrères de L’Équipe.