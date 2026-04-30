Et si Arthur Fils réalisait le plus bel exploit de sa carrière, ce vendredi, face au numéro 1 mondial, Jannik Sinner, en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid ?
Si cela semblait irréaliste il y a encore quelques semaines, le Français, sur une formidable lancée (neuf victoires de rang) après un début de saison épatant, a toutes les raisons d’y croire.
D’ailleurs, ses mots prononcés en conférence de presse après avoir surclassé Jiri Lehecka en quarts en disent long sur sa détermination, enrobée dans un soupçon de décontraction. Une recette qui pourrait faire miracle face à l’Italien.
« Je n’ai pas perdu un match sur terre, lui non plus. Il a beaucoup de confiance, moi aussi. J’espère que ça va être une bonne bagarre. Franchement, je pense que va être sympa ! Je sais que je peux faire tourner les matches comme ça, j’en suis capable. Ça va être un match avec une grosse intensité. Il joue très bien en ce moment. J’ai regardé son match contre Jodar, ça aurait pu basculer pas mal de fois pour Jodar, mais il est très fort mentalement donc il le tient. Il va falloir que je sois à fond de A à Z. Je vais avoir des chances, il faudra juste que je les prenne », a déclaré Arthur Fils chez nos confrères de L’Équipe.
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 19:58