Qualifié à Madrid pour sa quatrième demi‐finale de la saison après Doha, Miami et Barcelone, Arthur Fils s’apprête donc à retrouver le numéro 1 mondial et meilleur joueur de la saison, Jannik Sinner, ce vendredi.
Un match très attendu par tous les fans et observateurs mais également par le Français, qui a visiblement hâte de se mesurer à l’Italien, comme il l’a déclaré en conférence de presse d’après match.
« Oui c’est surtout ça. J’ai joué contre des très bons joueurs sur terre depuis que je suis revenu, mais pas encore contre Sinner. Je vais voir où j’en suis, en tirer des conclusions. Que je gagne ou que je perde, il y aura pas mal de choses à en tirer. Je suis pressé d’entrer sur le terrain. Comme si c’était n’importe qui en face, je rentre sur le terrain pour gagner le match et puis c’est tout. »
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 14:14