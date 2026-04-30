Qualifié à Madrid pour sa quatrième demi‐finale de la saison après Doha, Miami et Barcelone, Arthur Fils s’ap­prête donc à retrouver le numéro 1 mondial et meilleur joueur de la saison, Jannik Sinner, ce vendredi.

Un match très attendu par tous les fans et obser­va­teurs mais égale­ment par le Français, qui a visi­ble­ment hâte de se mesurer à l’Italien, comme il l’a déclaré en confé­rence de presse d’après match.

« Oui c’est surtout ça. J’ai joué contre des très bons joueurs sur terre depuis que je suis revenu, mais pas encore contre Sinner. Je vais voir où j’en suis, en tirer des conclu­sions. Que je gagne ou que je perde, il y aura pas mal de choses à en tirer. Je suis pressé d’en­trer sur le terrain. Comme si c’était n’im­porte qui en face, je rentre sur le terrain pour gagner le match et puis c’est tout. »