De passage en confé­rence de presse après sa victoire contre Nava et sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, Arthur Fils en a profité pour régler quelques compte au sujet d’un jour­na­liste visi­ble­ment pas très sympa lors du tournoi de Barcelone qu’il a fini par remporter.

« Oui, à Barcelone, j’ai vu un jour­na­liste parler très mal de moi. Vraiment très mal. J’étais donc très heureux de remporter le titre, pour lui prouver qu’il avait complè­te­ment tort. J’essaie de ne pas réagir à ces choses, j’es­saie de ne pas les voir, mais quand elles me parviennent, je suis obligé de les lire et d’y réflé­chir. J’ai été très surpris par ses propos et je n’ai pas apprécié sa façon de s’ex­primer. Mais je pense que remporter le titre était la meilleure réponse. Je ne me souviens plus exac­te­ment de ses paroles, mais c’était odieux. »