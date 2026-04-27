De passage en conférence de presse après sa victoire contre Nava et sa qualification pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, Arthur Fils en a profité pour régler quelques compte au sujet d’un journaliste visiblement pas très sympa lors du tournoi de Barcelone qu’il a fini par remporter.
« Oui, à Barcelone, j’ai vu un journaliste parler très mal de moi. Vraiment très mal. J’étais donc très heureux de remporter le titre, pour lui prouver qu’il avait complètement tort. J’essaie de ne pas réagir à ces choses, j’essaie de ne pas les voir, mais quand elles me parviennent, je suis obligé de les lire et d’y réfléchir. J’ai été très surpris par ses propos et je n’ai pas apprécié sa façon de s’exprimer. Mais je pense que remporter le titre était la meilleure réponse. Je ne me souviens plus exactement de ses paroles, mais c’était odieux. »
Publié le lundi 27 avril 2026 à 17:21