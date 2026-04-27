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Arthur Fils règle ses comptes : « Il parlait très mal de moi. C’était odieux. J’étais donc très heureux de lui prouver qu’il avait complè­te­ment tort »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse après sa victoire contre Nava et sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, Arthur Fils en a profité pour régler quelques compte au sujet d’un jour­na­liste visi­ble­ment pas très sympa lors du tournoi de Barcelone qu’il a fini par remporter. 

« Oui, à Barcelone, j’ai vu un jour­na­liste parler très mal de moi. Vraiment très mal. J’étais donc très heureux de remporter le titre, pour lui prouver qu’il avait complè­te­ment tort. J’essaie de ne pas réagir à ces choses, j’es­saie de ne pas les voir, mais quand elles me parviennent, je suis obligé de les lire et d’y réflé­chir. J’ai été très surpris par ses propos et je n’ai pas apprécié sa façon de s’ex­primer. Mais je pense que remporter le titre était la meilleure réponse. Je ne me souviens plus exac­te­ment de ses paroles, mais c’était odieux. »

Publié le lundi 27 avril 2026 à 17:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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