Depuis son retour de sa grave blessure au dos en février, Arthur Fils a atteint les quarts de finale de tous les tournois auxquels il a participé, sauf à Rotterdam.
Titré à Barcelone et vainqueur de ses trois premiers matchs à Madrid, le Français reste même sur une série de huit victoires consécutives.
Il a encore été impressionnant de solidité pour se débarrasser de l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (29e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 espagnol ce mardi (6−3, 6–4).
1st Frenchman to reach the Madrid quarter‐finals since Tsonga (2013) 🇫🇷— Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2026
Arthur Fils defeats Etcheverry 6–3 6–4 !#MMOpen pic.twitter.com/ubHD0bjaj7
Aussi incroyable que cela puisse paraître, Arthur Fils devient le premier joueur français à atteindre les quarts de finale à Madrid depuis Jo‐Wilfried Tsonga en 2013 ! Il a donc fallu attendre 13 ans pour revoir un joueur tricolore à ce stade de la compétition dans la capitale espagnole.
2013 ! 13 piges ! Et on parle « seulement » des quarts de finale. Les Français galèrent dans ce Masters 1000. https://t.co/Og4eaCmbIf— Tennis Legend (@TennisLegende) April 28, 2026
Pour une place dans le dernier carré, le 25e joueur mondial affrontera Lorenzo Musetti (9e) ou Jiri Lehecka (14e).
Publié le mardi 28 avril 2026 à 13:55