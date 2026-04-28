Depuis son retour de sa grave bles­sure au dos en février, Arthur Fils a atteint les quarts de finale de tous les tour­nois auxquels il a parti­cipé, sauf à Rotterdam.

Titré à Barcelone et vain­queur de ses trois premiers matchs à Madrid, le Français reste même sur une série de huit victoires consécutives.

Il a encore été impres­sion­nant de soli­dité pour se débar­rasser de l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (29e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 espa­gnol ce mardi (6−3, 6–4).

1st Frenchman to reach the Madrid quarter‐finals since Tsonga (2013) 🇫🇷



Arthur Fils defeats Etcheverry 6–3 6–4 !#MMOpen pic.twitter.com/ubHD0bjaj7 — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2026

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Arthur Fils devient le premier joueur fran­çais à atteindre les quarts de finale à Madrid depuis Jo‐Wilfried Tsonga en 2013 ! Il a donc fallu attendre 13 ans pour revoir un joueur trico­lore à ce stade de la compé­ti­tion dans la capi­tale espagnole.

2013 ! 13 piges ! Et on parle « seule­ment » des quarts de finale. Les Français galèrent dans ce Masters 1000. https://t.co/Og4eaCmbIf — Tennis Legend (@TennisLegende) April 28, 2026

Pour une place dans le dernier carré, le 25e joueur mondial affron­tera Lorenzo Musetti (9e) ou Jiri Lehecka (14e).