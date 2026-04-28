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Arthur Fils succède à Jo‐Wilfried Tsonga, 13 ans plus tard !

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis son retour de sa grave bles­sure au dos en février, Arthur Fils a atteint les quarts de finale de tous les tour­nois auxquels il a parti­cipé, sauf à Rotterdam. 

Titré à Barcelone et vain­queur de ses trois premiers matchs à Madrid, le Français reste même sur une série de huit victoires consécutives. 

Il a encore été impres­sion­nant de soli­dité pour se débar­rasser de l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (29e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 espa­gnol ce mardi (6−3, 6–4).

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Arthur Fils devient le premier joueur fran­çais à atteindre les quarts de finale à Madrid depuis Jo‐Wilfried Tsonga en 2013 ! Il a donc fallu attendre 13 ans pour revoir un joueur trico­lore à ce stade de la compé­ti­tion dans la capi­tale espagnole. 

Pour une place dans le dernier carré, le 25e joueur mondial affron­tera Lorenzo Musetti (9e) ou Jiri Lehecka (14e).

Publié le mardi 28 avril 2026 à 13:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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