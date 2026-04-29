Depuis son retour de sa grave bles­sure au dos en février, Arthur Fils a atteint les quarts de finale de tous les tour­nois auxquels il a parti­cipé, sauf à Rotterdam.

Titré à Barcelone et vain­queur de ses trois premiers matchs à Madrid, le Français reste même sur une série de huit victoires consécutives.

Dans des propos relayés par L’Equipe en Espagne, où il va affronter le Tchèque Jiri Lehecka (14e mondial) pour une place dans le dernier carré, le 25e joueur mondial a évoqué la belle dyna­mique sur laquelle il surfe.

« C’est agréable ! C’est une bonne habi­tude à avoir : tu viens sur le court, tu joues, tu gagnes, tu rentres à l’hôtel, tu fais tes soins, tu reviens le lende­main et tu gagnes à nouveau. C’est plutôt sympa ! Ce n’est pas habi­tuel, ça n’ar­rive pas souvent, donc quand c’est le cas, il faut en profiter. »