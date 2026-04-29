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Arthur Fils sur sa série de victoires : « C’est une bonne habi­tude à avoir : tu viens sur le court, tu joues, tu gagnes, tu rentres à l’hôtel, tu fais tes soins, tu reviens le lende­main et tu gagnes à nouveau »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis son retour de sa grave bles­sure au dos en février, Arthur Fils a atteint les quarts de finale de tous les tour­nois auxquels il a parti­cipé, sauf à Rotterdam. 

Titré à Barcelone et vain­queur de ses trois premiers matchs à Madrid, le Français reste même sur une série de huit victoires consécutives. 

Dans des propos relayés par L’Equipe en Espagne, où il va affronter le Tchèque Jiri Lehecka (14e mondial) pour une place dans le dernier carré, le 25e joueur mondial a évoqué la belle dyna­mique sur laquelle il surfe. 

« C’est agréable ! C’est une bonne habi­tude à avoir : tu viens sur le court, tu joues, tu gagnes, tu rentres à l’hôtel, tu fais tes soins, tu reviens le lende­main et tu gagnes à nouveau. C’est plutôt sympa ! Ce n’est pas habi­tuel, ça n’ar­rive pas souvent, donc quand c’est le cas, il faut en profiter. »

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 12:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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