Depuis son retour de sa grave blessure au dos en février, Arthur Fils a atteint les quarts de finale de tous les tournois auxquels il a participé, sauf à Rotterdam.
Titré à Barcelone et vainqueur de ses trois premiers matchs à Madrid, le Français reste même sur une série de huit victoires consécutives.
Dans des propos relayés par L’Equipe en Espagne, où il va affronter le Tchèque Jiri Lehecka (14e mondial) pour une place dans le dernier carré, le 25e joueur mondial a évoqué la belle dynamique sur laquelle il surfe.
« C’est agréable ! C’est une bonne habitude à avoir : tu viens sur le court, tu joues, tu gagnes, tu rentres à l’hôtel, tu fais tes soins, tu reviens le lendemain et tu gagnes à nouveau. C’est plutôt sympa ! Ce n’est pas habituel, ça n’arrive pas souvent, donc quand c’est le cas, il faut en profiter. »
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 12:24