Alors qu’il venait de revenir à une manche partout face au Tchèque Vit Kopriva (66e mondial) au troisième tour du Masters 1000 de Madrid (4−6, 6–3), Arthur Rinderknech a décidé de jeter l’éponge.
Touché au mollet gauche, le numéro 2 français, 26e mondial, a expliqué sa décision à L’Equipe.
« Ça aurait été à trois jeux de la fin, comme j’ai réussi à le faire sur la fin du deuxième, j’aurais peut‐être gardé mon service ou gagner le match, mais ce n’était pas raisonnable au vu des échéances qui arrivent. Et de toute façon, vu ce qui me restait à faire dans le match pour gagner, continuer ça aurait été prendre un risque d’aggraver. Je saurai rapidement ce qu’il en est. J’ai bon espoir. »
Publié le lundi 27 avril 2026 à 11:10