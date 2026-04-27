Alors qu’il venait de revenir à une manche partout face au Tchèque Vit Kopriva (66e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid (4−6, 6–3), Arthur Rinderknech a décidé de jeter l’éponge.

Touché au mollet gauche, le numéro 2 fran­çais, 26e mondial, a expliqué sa déci­sion à L’Equipe.

« Ça aurait été à trois jeux de la fin, comme j’ai réussi à le faire sur la fin du deuxième, j’au­rais peut‐être gardé mon service ou gagner le match, mais ce n’était pas raison­nable au vu des échéances qui arrivent. Et de toute façon, vu ce qui me restait à faire dans le match pour gagner, conti­nuer ça aurait été prendre un risque d’ag­graver. Je saurai rapi­de­ment ce qu’il en est. J’ai bon espoir. »