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Arthur Rinderknech sur son abandon : « Vu ce qui me restait à faire dans le match pour gagner, conti­nuer ça aurait été prendre un risque d’aggraver »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il venait de revenir à une manche partout face au Tchèque Vit Kopriva (66e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid (4−6, 6–3), Arthur Rinderknech a décidé de jeter l’éponge. 

Touché au mollet gauche, le numéro 2 fran­çais, 26e mondial, a expliqué sa déci­sion à L’Equipe.

« Ça aurait été à trois jeux de la fin, comme j’ai réussi à le faire sur la fin du deuxième, j’au­rais peut‐être gardé mon service ou gagner le match, mais ce n’était pas raison­nable au vu des échéances qui arrivent. Et de toute façon, vu ce qui me restait à faire dans le match pour gagner, conti­nuer ça aurait été prendre un risque d’ag­graver. Je saurai rapi­de­ment ce qu’il en est. J’ai bon espoir. »

Publié le lundi 27 avril 2026 à 11:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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