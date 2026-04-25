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Atmane s’ef­fondre au sol en plein match… mais bat quand même Humbert

Par
Thomas S
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Ugo Humbert peut s’en vouloir.

Alors qu’il avait l’op­por­tu­nité de revenir à un set partout face à Terence Atmane, presque inca­pable de bouger à cause de grosses crampes en fin de deuxième manche, l’ac­tuel 34e mondial s’est tota­le­ment manqué en perdant cinq points de suite dans le jeu décisif alors qu’il menait 5 points à 2.

S’il a semblé repro­cher à son compa­triote, avec une poignée de main assez fraîche, une forme d’en­torse au règle­ment pour avoir pris plusieurs minutes pour récu­pérer de ses crampes sans prendre un temps mort médical, il ne peut que s’en prendre à lui‐même ou encore à l’arbitre. 

Finalement vain­queur 7–6(3), 7–6(5), dans d’atroces souf­france, Atmane rejoint mira­cu­leu­se­ment le troi­sième tour sur le Masters 1000 de Madrid où il affron­tera le vain­queur du duel entre Alexander Zverev et Mariano Navone. 

Publié le samedi 25 avril 2026 à 17:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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