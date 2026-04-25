Ugo Humbert peut s’en vouloir.

Alors qu’il avait l’op­por­tu­nité de revenir à un set partout face à Terence Atmane, presque inca­pable de bouger à cause de grosses crampes en fin de deuxième manche, l’ac­tuel 34e mondial s’est tota­le­ment manqué en perdant cinq points de suite dans le jeu décisif alors qu’il menait 5 points à 2.

¿Veis a Atmane en este estado ?



Pues bien, ha termi­nado ganando el partido 😅😅😅😅😅😅😅😅 pic.twitter.com/54ZvmS0KrJ — José Morón (@jmgmoron) April 25, 2026

S’il a semblé repro­cher à son compa­triote, avec une poignée de main assez fraîche, une forme d’en­torse au règle­ment pour avoir pris plusieurs minutes pour récu­pérer de ses crampes sans prendre un temps mort médical, il ne peut que s’en prendre à lui‐même ou encore à l’arbitre.

ATMANE REMPORTE LE DUEL FRANÇAIS 🇫🇷



Térence Atmane écarte Ugo Humbert en deux sets (7−6, 7–6) et atteint le troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid pour la première fois.



COMPLÈTEMENT DINGUE : le Boulonnais a terminé le match PERCLUS de crampes. 😱 pic.twitter.com/RpUEc9aPln — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) April 25, 2026

Finalement vain­queur 7–6(3), 7–6(5), dans d’atroces souf­france, Atmane rejoint mira­cu­leu­se­ment le troi­sième tour sur le Masters 1000 de Madrid où il affron­tera le vain­queur du duel entre Alexander Zverev et Mariano Navone.