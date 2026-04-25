Ugo Humbert peut s’en vouloir.
Alors qu’il avait l’opportunité de revenir à un set partout face à Terence Atmane, presque incapable de bouger à cause de grosses crampes en fin de deuxième manche, l’actuel 34e mondial s’est totalement manqué en perdant cinq points de suite dans le jeu décisif alors qu’il menait 5 points à 2.
¿Veis a Atmane en este estado ?— José Morón (@jmgmoron) April 25, 2026
Pues bien, ha terminado ganando el partido 😅😅😅😅😅😅😅😅 pic.twitter.com/54ZvmS0KrJ
S’il a semblé reprocher à son compatriote, avec une poignée de main assez fraîche, une forme d’entorse au règlement pour avoir pris plusieurs minutes pour récupérer de ses crampes sans prendre un temps mort médical, il ne peut que s’en prendre à lui‐même ou encore à l’arbitre.
ATMANE REMPORTE LE DUEL FRANÇAIS 🇫🇷— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) April 25, 2026
Térence Atmane écarte Ugo Humbert en deux sets (7−6, 7–6) et atteint le troisième tour du Masters 1000 de Madrid pour la première fois.
COMPLÈTEMENT DINGUE : le Boulonnais a terminé le match PERCLUS de crampes. 😱 pic.twitter.com/RpUEc9aPln
Finalement vainqueur 7–6(3), 7–6(5), dans d’atroces souffrance, Atmane rejoint miraculeusement le troisième tour sur le Masters 1000 de Madrid où il affrontera le vainqueur du duel entre Alexander Zverev et Mariano Navone.
Publié le samedi 25 avril 2026 à 17:22