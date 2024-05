Déjà quart de fina­liste à Munich, Felix Auger‐Aliassime atteint le même stade de la compé­ti­tion sur le Masters 1000 de Madrid, où il a battu l’un des deux hommes forts de ce début de saison sur terre battue, le 6e mondial Casper Ruud : 6–4, 7–5, en 2 heures de jeu.

Un rayon de soleil pour Félix Auger‐Aliassime ! 🇨🇦



📊 En domi­nant Casper Ruud (N°6), le Canadien s’est offert la plus belle victoire de sa carrière sur terre battue et sa deuxième victoire seule­ment face à un Top 10, toutes surfaces confon­dues, depuis le début de la saison 2023. pic.twitter.com/vb14woVTWf — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 30, 2024

« Ce sport, c’est un mara­thon. Je crois simple­ment en mon travail. J’essaie avec mon équipe d’amé­liorer mon niveau au fil des semaines. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. J’ai eu quelques défaites serrées ces dernières semaines, mais cette fois‐ci, ça s’est passé comme je le voulais et ça se passe de plus en plus comme je le voulais cette semaine, donc je suis vrai­ment heureux de pouvoir montrer ce sur quoi j’ai travaillé », s’est réjoui l’ac­tuel 35e mondial qui affron­tera Jannik Sinner jeudi pour une place dans le dernier carré.