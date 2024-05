Dans quelques heures, le Masters 1000 de Madrid connaîtra son épilogue. Ce dimanche, Félix Auger‐Aliassime dispu­tera sa première finale dans cette caté­gorie contre Andrey Rublev.

Pour rallier la finale, le 8e joueur mondial a éliminé succes­si­ve­ment le double tenant du titre, Carlos Alcaraz en quarts de finale (4−6, 6–3, 6–2), et Taylor Fritz en demi‐finale (6−4, 6–3).

Dans des propos rapportés par L’Équipe, le Canadien s’est montré parti­cu­liè­re­ment méfiant concer­nant son adver­saire du jour.

« Nous avons joué quatre matches en trois sets, même celui que j’ai gagné (à Rotterdam, en 2022). Ce sont tous des matches intenses et fous. Je me souviens qu’en 2018, lors d’un petit tournoi à Umag, j’avais un break d’avance dans le troi­sième set et j’avais perdu (6−4, 6–7 [4], 6–3). Lorsque nous nous jouons, ce sont toujours des matches serrés. Voyons ce qu’il en est. Il fait partie des tous meilleurs depuis quelques années. Mais dimanche, c’est un match. Je ne regarde pas le passé, je ne regarde pas l’avenir. Je me concentre sur le fait de jouer mon jeu. Si j’y arrive, je me donnerai une chance de gagner et j’es­père que ça ira dans mon sens. »