Grâce à un parcours impro­bable, Felix Auger‐Aliassime s’est qualifié à Madrid pour sa première finale de Masters 1000. Avant d’af­fronter Andrey Rublev ce dimanche à 18h30 pour tenter de remporter à 23 ans son 6e titre en carrière, le Canadien savoure ce moment.

« J’ai eu un parcours très inté­res­sant depuis que je suis devenu profes­sionnel, car j’avais l’im­pres­sion de progresser chaque année, d’être un meilleur joueur. Puis est arrivée l’année 2023, qui a été une année terrible dans ma carrière et dans ma vie. Et les gens oublient tout ce que j’ai fait avant. Je pense que dans le sport, tout change rapi­de­ment et nous avons tendance à oublier. Ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir conservé ma passion pour le tennis dans les moments diffi­ciles, d’avoir été capable de gérer la frus­tra­tion et de conti­nuer à vouloir abso­lu­ment devenir un grand joueur. C’est formi­dable de me retrouver dans cette situa­tion ; la vie et le tennis me sourient à nouveau. »