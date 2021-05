Battu d’en­trée à Madrid et pour la troi­sième fois en cinq matchs depuis ses débuts sur terre battue, Félix Auger‐Aliassime ne s’est pas caché en confé­rence de presse. Conscient des progrès qu’il doit encore réaliser en match, le jeune cana­dien ne voit qu’une issue : le travail.

« Il est clair que ce n’est pas le match que je voulais (défaite 1–6, 4–6 face à Casper Ruud, ndlr), ni le niveau que je voulais. J’ai besoin de me calmer et de réflé­chir, car il est clair que je dois beau­coup mieux jouer et que je dois encore travailler. Je me sentais bien à l’en­traî­ne­ment, mais je suppose que cela ne m’a pas vrai­ment aidé. Je fais bien certaines choses, mais mon niveau de cohé­rence n’est pas là où il devrait être. Vraiment pas. Il sera donc temps de voir ce que nous pouvons améliorer, mais aujourd’hui (mardi), c’était un match assez rapide, j’ai raté plus que lui et il a fait plus de coups gagnants que moi. Les chiffres ne mentent pas… »