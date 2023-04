Absent depuis son élimi­na­tion en 16es de finale du Masters 1000 de Miami le 27 mars dernier en raison d’une bles­sure au genou gauche, Felix Auger‐Aliassime s’ap­prête à démarrer sa saison sur terre battue à Madrid. Et il avance avec prudence.

« Mes ambi­tions sont grandes mais mes attentes sont faibles. D’une certaine manière, j’es­père réussir et j’ai confiance en mes capa­cités, mais en même temps, je vais m’at­tendre au pire ou à ce que tout soit très diffi­cile. Je pense que j’aurai besoin de toute ma concen­tra­tion dès le premier match. Chaque match sera diffi­cile, donc si je peux passer les premiers tours et obtenir quelques victoires, j’es­père que j’irai loin dans le tournoi et que je jouerai bien ici », a déclaré le Canadien dans des propos rapportés par l’ATP.