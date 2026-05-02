Accueil ATP ATP - Madrid

Battu sèche­ment, Fils est remonté comme une pendule : « Ce que je veux, c’est pouvoir riva­liser avec ces joueurs, arriver à ces matchs avec une réelle chance »

Par
Laurent Trupiano
-
184
Screenshot

On a beau dire mais il y a quelque chose de diffé­rent chez Fils. 

Il donne vrai­ment l’im­pres­sion de vivre tout cela comme un vrai appren­tis­sage. Il est serein, vise le long terme sans s’af­foler. Cette matu­rité lui permet d’ac­cepter les échecs sans tout remettre en cause et en ayant la capa­cité de se projeter. C’est assez rare pour être souligné surtout chez un joueur tricolore.

En confé­rence presse, Arthur n’a cherché aucune excuse. Il a juste constaté la distance qui exis­tait entre lui et les grands du circuit. Maintenant, il n’a qu’un projet, travailler pour pouvoir rivaliser.

« Ce que je veux, c’est pouvoir riva­liser avec ces joueurs, arriver à ces matchs avec une réelle chance. Cela va demander beau­coup, énor­mé­ment d’en­traî­ne­ment. Je pars à Rome pour m’en­traîner, puis j’aurai la semaine avant Roland‐Garros et on travaillera sans relâche toute la saison. J’ai encore de nombreuses années devant moi, c’est donc très positif. Je vais faire une petite pause et on se retrouve bientôt. »

Publié le samedi 2 mai 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥