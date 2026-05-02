On a beau dire mais il y a quelque chose de diffé­rent chez Fils.

Il donne vrai­ment l’im­pres­sion de vivre tout cela comme un vrai appren­tis­sage. Il est serein, vise le long terme sans s’af­foler. Cette matu­rité lui permet d’ac­cepter les échecs sans tout remettre en cause et en ayant la capa­cité de se projeter. C’est assez rare pour être souligné surtout chez un joueur tricolore.

En confé­rence presse, Arthur n’a cherché aucune excuse. Il a juste constaté la distance qui exis­tait entre lui et les grands du circuit. Maintenant, il n’a qu’un projet, travailler pour pouvoir rivaliser.

« Ce que je veux, c’est pouvoir riva­liser avec ces joueurs, arriver à ces matchs avec une réelle chance. Cela va demander beau­coup, énor­mé­ment d’en­traî­ne­ment. Je pars à Rome pour m’en­traîner, puis j’aurai la semaine avant Roland‐Garros et on travaillera sans relâche toute la saison. J’ai encore de nombreuses années devant moi, c’est donc très positif. Je vais faire une petite pause et on se retrouve bientôt. »