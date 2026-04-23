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Battu par Primzic sans réel­le­ment jouer, Berrettini a vrai­ment la mémoire courte : « De quoi tu parles ? Je suis inca­pable de riva­liser, tu le vois bien »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 08/04/2026 -

C’est ce qui s’ap­pelle l’ar­ro­seur arrosé. 

Pour comprendre ce propos, il faut se souvenir des décla­ra­tions de l’Italien après sa victoire 6–0, 6–0 au premier tour face à Medvedev à Monte‐Carlo. 

Matteo, plutôt que la jouer « humble », avait quand même eu l’au­dace d’ex­pli­quer qu’il avait réalisé le match parfait alors qu’en face le Russe n’avait pas mis une balle dans le court.

C’est presque ce qui lui est arrivé ce mercredi à Madrid où il a été loin de son niveau face au Croate Primzic. 

Même si le score n’est aussi sévère que pour le Russe, Matteo a été victime d’un jour sans et les échanges avec son coach n’ont pas été très cour­tois : « De quoi tu parles ? Je suis inca­pable de riva­liser, tu le vois bien. Je suis inca­pable de lmettre la balle dans le court. Je n’aime pas être dans le court dans cet état, etc, etc »…ca ne vous rappelle personne ?

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 11:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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