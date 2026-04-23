C’est ce qui s’appelle l’arroseur arrosé.
Pour comprendre ce propos, il faut se souvenir des déclarations de l’Italien après sa victoire 6–0, 6–0 au premier tour face à Medvedev à Monte‐Carlo.
Matteo, plutôt que la jouer « humble », avait quand même eu l’audace d’expliquer qu’il avait réalisé le match parfait alors qu’en face le Russe n’avait pas mis une balle dans le court.
C’est presque ce qui lui est arrivé ce mercredi à Madrid où il a été loin de son niveau face au Croate Primzic.
Même si le score n’est aussi sévère que pour le Russe, Matteo a été victime d’un jour sans et les échanges avec son coach n’ont pas été très courtois : « De quoi tu parles ? Je suis incapable de rivaliser, tu le vois bien. Je suis incapable de lmettre la balle dans le court. Je n’aime pas être dans le court dans cet état, etc, etc »…ca ne vous rappelle personne ?
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 11:40