C’est ce qui s’ap­pelle l’ar­ro­seur arrosé.

Pour comprendre ce propos, il faut se souvenir des décla­ra­tions de l’Italien après sa victoire 6–0, 6–0 au premier tour face à Medvedev à Monte‐Carlo.

Matteo, plutôt que la jouer « humble », avait quand même eu l’au­dace d’ex­pli­quer qu’il avait réalisé le match parfait alors qu’en face le Russe n’avait pas mis une balle dans le court.

C’est presque ce qui lui est arrivé ce mercredi à Madrid où il a été loin de son niveau face au Croate Primzic.

Même si le score n’est aussi sévère que pour le Russe, Matteo a été victime d’un jour sans et les échanges avec son coach n’ont pas été très cour­tois : « De quoi tu parles ? Je suis inca­pable de riva­liser, tu le vois bien. Je suis inca­pable de lmettre la balle dans le court. Je n’aime pas être dans le court dans cet état, etc, etc »…ca ne vous rappelle personne ?