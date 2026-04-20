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Becker : « Alcaraz se blesse plus souvent que Sinner, et il y a une raison à cela »

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet et forfait pour le Masters 1000 de Madrid, après s’être retiré de l’ATP 500 de Barcelone, Carlos Alcaraz serait même incer­tain pour Rome et Roland‐Garros selon Feliciano Lopez. 

Au micro d’Eurosport, la légende Boris Becker a dressé un paral­lèle préoc­cu­pant pour l’Espagnol :

« Il est vrai qu’Alcaraz se blesse plus souvent que Sinner, mais cela est dû à son style. Son style est diffé­rent de celui de Sinner. J’appelle Sinner ‘Djokovic 2.0’, avec un style simi­laire depuis le fond du court, très régu­lier. De plus, il remporte ses matchs rapi­de­ment. Alcaraz perd souvent un set et doit jouer pendant trois heures. Cela use son corps. Sinner écono­mise natu­rel­le­ment son énergie, et je pense qu’à long terme, c’est très bénéfique. »

Publié le lundi 20 avril 2026 à 12:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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