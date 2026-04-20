Blessé au poignet et forfait pour le Masters 1000 de Madrid, après s’être retiré de l’ATP 500 de Barcelone, Carlos Alcaraz serait même incer­tain pour Rome et Roland‐Garros selon Feliciano Lopez.

Au micro d’Eurosport, la légende Boris Becker a dressé un paral­lèle préoc­cu­pant pour l’Espagnol :

Boris Becker habla en Eurosport sobre la lesión de Alcaraz : cree que no le afec­tará de cara a #RolandGarros y explica por qué es más propenso a sufrir más contra­tiempos físicos que Sinner 🎙️ pic.twitter.com/hgzSksVRvs — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 19, 2026

« Il est vrai qu’Alcaraz se blesse plus souvent que Sinner, mais cela est dû à son style. Son style est diffé­rent de celui de Sinner. J’appelle Sinner ‘Djokovic 2.0’, avec un style simi­laire depuis le fond du court, très régu­lier. De plus, il remporte ses matchs rapi­de­ment. Alcaraz perd souvent un set et doit jouer pendant trois heures. Cela use son corps. Sinner écono­mise natu­rel­le­ment son énergie, et je pense qu’à long terme, c’est très bénéfique. »