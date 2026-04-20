Blessé au poignet et forfait pour le Masters 1000 de Madrid, après s’être retiré de l’ATP 500 de Barcelone, Carlos Alcaraz serait même incertain pour Rome et Roland‐Garros selon Feliciano Lopez.
Au micro d’Eurosport, la légende Boris Becker a dressé un parallèle préoccupant pour l’Espagnol :
Boris Becker habla en Eurosport sobre la lesión de Alcaraz : cree que no le afectará de cara a #RolandGarros y explica por qué es más propenso a sufrir más contratiempos físicos que Sinner 🎙️ pic.twitter.com/hgzSksVRvs— Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 19, 2026
« Il est vrai qu’Alcaraz se blesse plus souvent que Sinner, mais cela est dû à son style. Son style est différent de celui de Sinner. J’appelle Sinner ‘Djokovic 2.0’, avec un style similaire depuis le fond du court, très régulier. De plus, il remporte ses matchs rapidement. Alcaraz perd souvent un set et doit jouer pendant trois heures. Cela use son corps. Sinner économise naturellement son énergie, et je pense qu’à long terme, c’est très bénéfique. »
Publié le lundi 20 avril 2026 à 12:26