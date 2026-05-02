Battu en deux manches 6–2, 6–4, Arthur a fait ce qu’il a pu. A la sortie de cette cuisante défaite, le tricolore a expliqué qu’il avait beaucoup appris comme pour donner rendez‐vous à son adversaire même si celui‐ci lui avait presque « roulé » dessus. Cela confirme au mins qu’Arthur ne veut pas en rester là.
Pour notre confrères Benoit Maylin, ce duel tant attendu a été tout simplement une leçon de tennis donné par le grand Jannik.
On appelle ça une leçon.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 1, 2026
6⁄2 6⁄4
Fils s’est pris une montagne.
Il ne connaît pas ce sommet, cette perfection, ce rythme, cette pression, ce manque d’air.
Et encore, Sinner peut mieux jouer.
Après, Fils aussi.
Et il est très fort en escalade.
Bravo Arthur pour cette 1⁄2.
« On appelle ça une leçon. 6⁄2 6⁄4.
Fils s’est pris une montagne.
Il ne connaît pas ce sommet, cette perfection, ce rythme, cette pression, ce manque d’air.
Et encore, Sinner peut mieux jouer.
Après, Fils aussi. Et il est très fort en escalade. Bravo Arthur pour cette 1⁄2.
Publié le samedi 2 mai 2026 à 08:09