Même si Stefanos Tsitsipas s’est imposé, non sans mal, pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid contre le modeste américain, Kypson, cette victoire a malheureusement été ternie par les propos très durs et inacceptables du Grec en direction de son père et coach.
Désirant revenir sur ce nouvel épisode de la « Saga Tsitsipas », Benoît Maylin, dans la dernière émission de « Sans Filet », sur Winamax TV, a invité le joueur et son papa à la réflexion, ce qui ne semble pas être leur fort.
« Je pense qu’il doit arrêter. Déjà, il gagne, et je ne sais pas comment parce que c’était nul. Le niveau est d’une nullité sans nom du début jusqu’à la fin. À un moment, arrête, pose‐toi. Et explique‐moi un truc, Stefanos, tu dégages tout le monde parce que ça ne va pas, tu as le papa qui est là, c’est le sauveur, et tu passes ton temps à l’engueuler. Il y a un truc qui ne va pas. Surtout qu’après tu nous fais tes sortes de phrases philosophiques sur tes réseaux sociaux, du genre tu es un penseur, mais pense à toi mon gars. Il faut que tu poses la raquette. Si le papa n’est pas con et que si ton fils t’écoutes, même si j’ai l’impression qu’il ne le fait plus à part pour t’insulter, posez la raquette, allez voir un psy, elle n’est pas finie ta carrière, t’as même pas 30 balais. »
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 14:14