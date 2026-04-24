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Benoît Maylin se lâche sur Tsitsipas : « Si le papa n’est pas con, il doit dire à Stefanos de poser la raquette et d’aller voir un psy. Elle n’est pas finie sa carrière, il n’a même pas 30 balais »

Par
Thomas S
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Même si Stefanos Tsitsipas s’est imposé, non sans mal, pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid contre le modeste améri­cain, Kypson, cette victoire a malheu­reu­se­ment été ternie par les propos très durs et inac­cep­tables du Grec en direc­tion de son père et coach.

Désirant revenir sur ce nouvel épisode de la « Saga Tsitsipas », Benoît Maylin, dans la dernière émis­sion de « Sans Filet », sur Winamax TV, a invité le joueur et son papa à la réflexion, ce qui ne semble pas être leur fort. 

« Je pense qu’il doit arrêter. Déjà, il gagne, et je ne sais pas comment parce que c’était nul. Le niveau est d’une nullité sans nom du début jusqu’à la fin. À un moment, arrête, pose‐toi. Et explique‐moi un truc, Stefanos, tu dégages tout le monde parce que ça ne va pas, tu as le papa qui est là, c’est le sauveur, et tu passes ton temps à l’en­gueuler. Il y a un truc qui ne va pas. Surtout qu’a­près tu nous fais tes sortes de phrases philo­so­phiques sur tes réseaux sociaux, du genre tu es un penseur, mais pense à toi mon gars. Il faut que tu poses la raquette. Si le papa n’est pas con et que si ton fils t’écoutes, même si j’ai l’im­pres­sion qu’il ne le fait plus à part pour t’in­sulter, posez la raquette, allez voir un psy, elle n’est pas finie ta carrière, t’as même pas 30 balais. »

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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